Mihai Fifor, confirmat ca nou lider al senatorilor PSD

Mihai Fifor a confirmat miercuri că este noul lider al grupului PSD din Senat, prin decizia Comitetului Executiv Național al partidului. "Este o decizie a CExN. Eu o să încep activitatea ca lider de grup. Pentru mine nu este o noutate, am mai fost lider de grup în mandatul trecut și cred că împreună cu colegii mei am reușit să ne achităm de toate datoriile pe care le-am avut. A fost un mandat foarte bun, mandatul trecut. Sperăm ca și de data aceasta, împreună cu colegii senatori, să putem să ne ducem la bun sfârșit programul legislativ și să putem pune în aplicare tot ce vine dinspre guvern. Sprijinim Guvernul în toată activitatea sa", a declarat Mihai Fifor, la Parlament. El a spus că datoria pe care o are este una complicată, dar și onorantă. Fifor a susținut că își va menține obiceiul de a se consulta săptămânal la grup cu miniștrii.