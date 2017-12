Mihai Guriţă a bătut palma cu oficialii Farului

După trei luni de pelegrinări pe la Steaua Bucureşti şi Gloria Buzău, Mihai Guriţă a revenit la Constanţa. Liber de contract, atacantul în vîrstă de 34 de ani s-a întîlnit vineri dimineaţă cu oficialii grupării de pe litoral şi a ajuns la o înţelegere în privinţa unui contract pe două sezoane, care va fi parafat la începutul săptămînii viitoare. “Sînt foarte mulţumit că m-am întors la Farul. Vreau să vorbesc pe teren, prin goluri şi jocuri foarte bune, aşa cum am făcut şi în ultimii ani. Nu regret nimic în viaţă, nici că am plecat în vară la Steaua. Este drumul pe care mi l-am ales singur”, a explicat fostul căpitan al constănţenilor, care se va antrena începînd de astăzi alături de noii săi colegi. Totuşi, veteranul a fost atenţionat de finanţatorul Farului în privinţa comportamentului: “Pentru a juca la Farul, Guriţă trebuie să se comporte ca un nou-născut. Trebuie să bea iaurt şi să fumeze mentosane şi să nu-i aud gura, nici în teren, nici în afara lui. Dacă îl prind cu berea în mînă, va fi ultima dată cînd ne vom vedea în calitate de patron şi jucător. Să aibă guriţa mai mică şi să vorbească mai mult în teren şi să-şi creeze mai multe ocazii decît adversarii. Nu contează, indiferent că va semna pe o lună, două, un an de zile, dacă nu va respecta aceste lucruri, va pleca imediat”. Guriţă ar putea debuta în acest sezon în tricoul „alb-albastru” în meciul din etapa a şasea a Ligii I, Poli Iaşi - FC Farul, programat pe 1 septembrie.

Antrenament în Liga a III-a pentru „rechini”

Amînarea meciului cu Dinamo i-a prins pe picior greşit pe constănţeni, care aveau deja un program de pregătire pentru această săptămînă. Forţat să schimbe acest program, antrenorul Constantin Gache şi-a chemat elevii în cantonament la stadion, dar nu a putut disputa vreun joc amical întrucît la finalul acestei săptămîni au debutat şi ligile inferioare şi nu a putut fi găsit un adversar. În aceste condiţii, tehnicianul constănţean a trimis nouă jucători la echipa secundă pentru a evolua în partida Viitorul Însurăţei - FC Farul II, din prima etapă a Ligii a III-a, cîştigată de constănţeni cu 1-0, prin golul marcat de L. Mihai II (min. 65). Astfel, au ajuns sub comanda lui Lucian Marinof portarul George Curcă şi jucătorii de cîmp Băcilă, Păcuraru, Larie, Pătraşcu, L. Mihai II, Fl. Neaga, L. Florea şi D. Florea.

În privinţa problemelor medicale, brazilianul Gerlem s-a refăcut complet după ruptura musculară suferită în urmă cu trei săptămîni, Marcel Otvoş şi Adrian Vlas sînt în plină recuperare, în timp ce Marius Nae şi Emil Nanu nu vor putea fi folosiţi în următoarele două săptămîni.