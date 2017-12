Mihai Petre a părăsit Forţa Civică

Preşedintele organizaţiei municipale Constanţa a Forţei Civice, Mihai Petre, a decis, vineri, să părăsească partidul în care a activat în ultimul an. A renunţat la funcţie, a renunţat şi la calitatea de membru şi, după cum spune, renunţă să mai facă politică. Cel puţin pentru o perioadă. Nu a făcut prea mulţi „purici“ în formaţiunea ce îl are ca preşedinte pe Mihai-Răzvan Ungureanu, „din motive de viziune“, după cum a declarat şi preşedintele organizaţiei judeţene Constanţa a FC, Dănuţ Culeţu. „Aveam viziuni diferite. El vedea lucrurile altfel şi a decis să se retragă. Aş fi vrut să continuăm colaborarea, pentru că a fost una fructuoasă, dar este decizia lui“, a declarat Culeţu. Totodată, el a precizat că sâmbătă se va decide cine îl va înlocui pe Mihai Petre în funcţia de preşedinte al organizaţiei municipale. Pe de altă parte, fostul lider FC a refuzat să vorbească despre motivele pentru care a părăsit formaţiunea politică, „din respect pentru Dănuţ Culeţu şi Mihai-Răzvan Ungureanu“. „Cine mă cunoaşte bănuieşte că ceva-ceva s-a întâmplat de am ajuns să iau o astfel de hotărâre. Nu regret nimic din activitatea depusă, cum nu regret nici demisia. După nu mai ştiu câţi ani de politică (le-am şi pierdut şirul), am constatat că am rămas acelaşi naiv idealist care încă mai crede în „shaking hands“, „gentlemen's agreement“, valori, principii şi oameni. Eu redevin analist/consultant politic“, a scris Petre pe o reţea de socializare.