Mihai Petre, de la “Dansez pentru tine”, la “Dansul Valurilor”

Unul dintre cei mai renumiţi dansatori din România, Mihai Petre, a fost, sîmbătă, cu ochii pe concurenţii celei de-a cincea ediţii a festivalului de dans sportiv “Dansul Valurilor”, competiţie desfăşurată în Sala Sporturilor şi organizat de Clubul Sportiv Miraj Constanţa, Federaţia Română de Dans Sportiv, DSJ Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa. După două săptămîni de străbătut ţara în lung şi în lat în căutarea viitorilor concurenţi de la “Dansez pentru tine”, componentul juriului cunoscutei emisiunii a sosit şi la Constanţa, pentru a arbitra una dintre întrecerile din programul competiţional al Federaţiei Române de Dans Sportiv, unde îndeplineşte funcţia de arbitru. „Îmi face plăcere să vin la Constanţa de fiecare dată. Este o competiţie de tradiţie şi în fiecare an vin să o arbitrez. Este adevărat că acum am avut ceva emoţii pentru că am avut două săptămîni de preselecţie pentru Dansez pentru tine şi am fost prin toată ţara, dar am avut noroc pentru că preselecţia s-a terminat ieri (n.r - vineri), la Tulcea, iar astăzi (n.r - sîmbătă) am putut să ajung la Constanţa”, a spus Mihai Petre, care a fost încîntat de participarea numeroasă, 250 de perechi, de care s-a bucurat ediţia din acest an de la “Dansul Valurilor”: „Sînt foarte multe perechi, iar lucrul acesta nu face decît să mă bucure pentru că practicanţii de dans sportiv sînt din ce în ce mai mulţi”. Prezenţa lui Mihai Petre pe marginea ringului a fost de bun augur pentru admiratorii vedetei, care l-au asaltat cu cererile pentru autografe sau cu sesiunile de fotografii. Vizibil copleşit, Mihai Petre s-a împărţit cu binecunoscuta lui eleganţă între misiunea de pe marginea ringului şi fanii încîntaţi de prezenţa sa la eveniment. Întrebat unde este mai greu de jurizat, la emisiune sau la o competiţie de dansatori profesionişti, Mihai Petre a răspuns: „Este diferit, dar este greu în fiecare parte pentru că scopul unui juriu este să fie corect, să nu facă greşeli şi să fie foarte atenţi. Nu contează unde jurizezi, eu încerc să fiu cît se poate de corect. Bineînţeles, audienţa emisiuni o depăşeşte pe cea din sală şi este o responsabilitate în plus, dar trebuie să fi la fel de obiectiv. Aici judecăm din punct de vedere sportiv, iar acolo oameni care participă la emisiune. Pentru mine este la fel de important, pentru că este vorba de meseria mea şi trebuie să o fac bine în orice circumstanţă”. Şi cum preselecţia de la “Dansez pentru tine” tocmai s-a încheiat, Mihai Petre a dezvăluit cîte ceva din viitorul sezon al emisiunii: “Am avut şansa să găsim prin ţară oameni foarte talentaţi. Nu căutăm dansatori acolo. Căutăm oameni cu petenţial şi este plină România de oameni cu potenţial. Aşa că, nu vă faceţi griji, vom avea un spectacol extraordinar la toamnă”.