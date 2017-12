Mihai Popescu a devenit tată

Unul dintre cei mai buni portari din ţară, Mihai Popescu, trăieşte în aceste zile cele mai frumoase momente din viaţa sa, după ce a devenit pentru prima dată tată. După ce în mai 2009 s-a însurat cu aleasa inimii, Ştefania, Mihai a trăit, sâmbătă, cele mai emoţionante clipe din viaţă, soţia sa dând naştere unei fetiţe. Prinţesa lui Ştefania şi Mihai Popescu are 3 kg şi 50 cm şi se va numi Maria Amalia. „Soţia ar fi trebuit să nască în luna septembrie, dar am fost anunţat la Bacău că va naşte mai devreme. Am plecat de la meciul pe care trebuia să îl disput împotriva echipei Dinamo Municipal Braşov direct la Medgidia, acolo unde a născut soţia mea. Fina noastră, Alina (n.r - soţia lui Marius Sadoveac) a stat mereu cu Ştefania până am ajuns eu cu tatăl meu la spital. Am fost primul care am ţinut-o pe micuţă în braţe şi emoţiile au fost copleşitoare. Sunt extrem de fericit. Acum am acasă două prinţese. Nu pot descrie în cuvinte ceea ce simt. Trăiesc nişte emoţii unice. Este extraordinar. Pot spune că sunt un om împlinit şi că este de departe cel mai frumos moment din viaţa mea. Am început sezonul în forţă cum se spune. Nu ar fi putut fi un start mai perfect pentru mine. Anul acesta, cu siguranţă, va fi unul mult mai plin de realizări pentru mine din toate punctele de vedere“, a spus Mihai Popescu.