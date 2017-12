Mihai Stoichiţă, noul director tehnic al Federaţiei Române de Fotbal

Mihai Stoichiţă a anunţat, marţi, că este noul director tehnic al Federaţiei Române de Fotbal şi va fi responsabil pentru naţionalele de tineret şi juniori ale României. "Sunt noul director tehnic al Federaţiei Române de Fotbal. De mâine încep lucrul. Este un post care are în vizor în principal activitatea din sectorul juvenil, echipele de tineret, implementarea unor metodologii de antrenament comune pentru fotbalul românesc. Voi veni şi cu o strategie pentru dezvoltarea și amplificarea masei de jucători de valoare, care care văd că n-a dispărut de la noi. Toşca la Betis, Stanciu şi Chipciu la Anderlecht. Selecţionerul Daum are în responsabilitate echipa de seniori şi echipa olimpică, iar eu restul echipelor naționale și sectorul juvenil. Dar va exista o colaborare, suntem buni prieteni, am stat mult de vorbă în acţiunile echipei naţionale. Dacă va avea nevoie vreodată, îl voi ajuta", a declarat Stoichiţă la DigiSport.

În vârstă de 62 de ani, Mihai Stoichiță a pregătit Steaua în 3 mandate, le-a mai antrenat în Liga 1 pe FC Național, Farul, Oțelul, Astra, Petrolul, dar a fost și selecționer al statului Panama, al Armeniei și al Kuweit-ului. În străinătate, a pregătit echipe precum Litex Lovech, Sheriff Tiraspol, Ankaragucu, Aris Limassol, Al Salmiya, AEL Limassol și Apollon Limassol.