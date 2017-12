Mihai Timofte, la final de contract cu HCM

Handbalistul cu cel mai bogat palmares pe plan intern din tabăra echipei HCM Constanţa, Mihai Timofte, va părăsi în această vară gruparea de pe litoral. Timofte are în palmares şapte titluri de campion naţional (două cu Fibrex Săvineşti şi cinci cu HCM), dar şi cinci Cupe ale României (trei cu Fibrex Săvineşti şi două cu HCM), astfel că extrema stângă de la HCM, în vârstă de 30 de ani, nu duce lipsă de oferte. „Sunt în discuţii cu mai multe echipe din Liga Naţională, care se află pe locuri de cupe europene. Contractul cu HCM îmi va expira în luna iunie şi apoi voi alege unde îmi voi continua cariera. Este exclus să rămân şi sezonul viitor la Constanţa. Până când îmi va expira actualul angajament mă voi pregăti în continuare cât voi putea de bine pentru a-mi putea ajuta echipa, asta dacă cumva antrenorul va decide să apeleze la serviciile mele. Din păcate, în ultimii doi ani contribuţia mea la rezultatele HCM-ului a fost una destul de scăzută, iar din acest motiv sunt dezamăgit, mai ales că nu din cauza evoluţiilor mele am fost trecut în permanenţă pe banca de rezerve. La HCM am jucat în toţi aceşti ani la cel mai înalt nivel şi acest lucru mă obligă ca în vară să aleg o formaţie care are obiective importante în Liga Naţională şi cupele europene“, a declarat Timofte. În privinţa partidei de duminică, de la Satu Mare, din penultima etapă a Ligii Naţionale, Timofte consideră că formaţia gazdă va încerca să-şi depăşească condiţia: „Cei de acolo ştiu că la noi vor fi menajaţi câţiva titulari, astfel că vor încerca să câştige. Joacă bine pe teren propriu, au demonstrat-o şi cu Reşiţa şi cu Steaua, iar un succes în faţa campioanei ar conta foarte mult pentru ei. De altfel, cine nu ar dori în România să ne învingă?“. Partida de la Satu Mare, dintre CSM şi HCM, programată duminică de la ora 11.00, va fi arbitrată de Daniel Lupu şi Adrian Lupşa, ambii din Caraş-Severin.

În etapa a 25-a a Ligii Naţionale de handbal masculin, astăzi, de la ora 18.00, U. Cluj (loc 9, 17 puncte) va primi, pe teren propriu, vizita echipei UCM Reşiţa (loc 2, 36p).