Mihai Trăistariu, admis cu 9.50 la Teatru

Celebrul cântăreţ Mihai Trăistariu a făcut, de curând, un prim pas spre o carieră în actorie. Acesta a susţinut admiterea în sesiunea din toamnă la Facultatea de Arte din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa şi cu media obţinută, 9.50, este acum student în anul I la Domeniul Teatru, specializarea Artele Spectacolului - Actorie.

Artistul a confirmat, ieri, pentru „Telegraf”, reuşita şi a povestit despre emoţiile prin care a trecut în timpul examenelor. „Am tremurat ca un câine, nu ştiu de ce...”, a explicat solistul care evolua cu un succes nebun în urmă cu câţiva ani, pe scena de la Eurovision. Candidatul Mihai Trăistariu, care a ales pentru concurs un monolog din „Hamlet” şi a interpretat, la proba de canto, „Trandafir de la Moldova”, a reuşit prin această performanţă să se apropie de o mai veche pasiune a sa, actoria. „După liceu, am dat la actorie. Atunci am fost 376 de concurenţi pe şapte locuri şi n-am intrat. Am dat la matematică doar ca să nu stau acasă, iar de atunci, pasiunea pentru teatru şi film mi-a rămas în suflet”, a mai spus artistul.

Ambiţiile cântăreţului la început de an universitar sunt mari, iar facultatea se pare că va ocupa un rol destul de important în viaţa acestuia. „Am înţeles că orele (n.r. de curs) sunt de dimineaţă până seara, dar o să mă străduiesc să fiu prezent cât mai mult. În liceu, mergeam şi de 20 de ori la o piesă de teatru. Eram... virusat şi acum o să mă virusez la loc. Am să mă străduiesc să fiu prezent şi am să-mi dau tot interesul, să fiu un student cu bursă, dacă se poate”, a declarat Mihai Trăistariu.

Cântăreţul nu se lasă mai prejos nici în cariera muzicală. Se pare că artistul va lansa un nou videoclip, care va fi filmat în Constanţa, iar printre protagonişti se vor număra proaspeţii săi colegi din anul I.