Mihai Trăistariu cere ajutorul fanilor

Mihai Trăistariu, unul dintre cei mai cunoscuţi artişti români peste hotare, se bucură, în această toamnă, de un nou succes în străinătate. Interpretul a fost nominalizat, la începutul lunii septembrie, cu melodia „Your Love Is High”, cel mai recent single al său, să reprezinte România la concursul internaţional „Eurodance Web”. La finalul anului, melodia cîştigătoare, care va fi decisă de public, va beneficia de un videoclip ce va fi difuzat în toată Europa.

Pentru a fi sigur că fanii săi vor fi alături de el, Mihai le-a cerut acestora ajutorul, pe site-ul www.hi5.com. „Am fost selectat cu melodia Your Love Is High să reprezint România la concursul internaţional Eurodance Web. La sfîrşitul anului, cea mai votată melodie va beneficia de un videoclip care va fi difuzat în toată Europa. Vă rog din suflet să mă susţineţi şi să mă votaţi la http://www.eurodanceweb.net/poll.htm. Eventual trimiteţi mesajul mai departe. Vă mulţumesc din suflet! Aceasta este melodia cu care sînt nominalizat: http://www.youtube.com/watch?v=_6F9vHIMCX0”, este mesajul pe care Mihai Trăistariu l-a trimis fanilor. Melodia „Your Love Is High” este cel mai recent single al lui Mihai Trăistariu, care va fi inclus pe noul material discografic intitulat „Love is…”. Albumul va conţine piese în 12 limbi, printre care engleză, italiană, portugheză şi chineză.

Mihai Trăistariu este, incontestabil, unul dintre cei mai apreciaţi artişti din România, care, după succesul de la Eurovision, din 2006, se bucură de o carieră internaţională, fiind cunoscut aproape în toată Europa.