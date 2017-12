Mihai Trăistariu face… surprize

Mihai Trăistariu a reuşit, de curînd, în ciuda programului său foarte încărcat, să îi facă o surpriză de proporţii Doinei Moroşanu, o voce excepţională, care a cîştigat, în anul 1974, trofeul festivalului „Steaua fără nume”. Mihai a întîlnit-o pe Doina, anul trecut, în juriul unui festival de muzică de la Sulina, între interpreţi legîndu-se o adevărată prietenie. Astfel că, de curînd, Mihai a pus la cale o surpriză de proporţii pentru artista care s-a bucurat de succes în anii ‘70, reuşind să lanseze primul album din cariera Doinei Moroşanu, fără ca aceasta să ştie. Poza de pe coperta albumului a fost obţinută de la un jurnalist, iar melodiile Doinei au fost culese din arhiva Radio România. „Mă simt extrem de mîndru de mine. Am reuşit să fac un om fericit, este o senzaţie unică. Am simţit nevoia să o readuc în prim-plan pe Doina Moroşanu, care are o voce incredibilă şi mă miră faptul că impresarii nu au profitat de vocea ei. Oricum, după lansarea albumului Doinei, mi s-a făcut poftă să mai fac astfel de fapte bune!”, a declarat Trăistariu.