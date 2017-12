Mihai Trăistariu, în juriul Festivalului Tinereţii de la Costineşti

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Mihai Trăistariu are o voce demnă de invidiat, iar după succesul de la ediţia de anul trecut a Eurovisionului, artistul român este foarte căutat, atît în ţară, cît şi în străinătate. Pe lîngă concerte şi participări la diverse emisiuni, Mihai a început să fie solicitat şi pentru alte activităţi, astfel că, în curînd, îl vom putea vedea pe artist ca membru al juriului la Festivalul Tinereţii, care se va desfăşura la Costineşti, în perioada 9-13 august. „După ani în care am fost concurent la diverse festivaluri, am ajuns să fac parte din juriu, iar acest lucru nu poate decît să mă bucure”, a declarat Mihai Trăistariu. Festivalul se adresează tinerilor cu vîrsta cuprinsă între 9 - 21 ani şi se desfăşoară cu acompaniament orchestral.

În plus, datorită faimei sale, Mihai a fost contactat şi de către organizatorii unei cunoscute emisiuni de televiziune, pentru a participa la aceasta, însă artistul nu este foarte hotărît în această privinţă. „Pentru emisiune ar trebui să mă mut şapte săptămîni la Bucureşti, iar acasă am iubita şi cele două pisici, pe care nu cred că le pot lăsa singure. Totodată, emisiunea îmi va ocupa foarte mult timp şi nu ştiu dacă voi mai putea face altceva, mai ales că eu cîştig peste 10.000 de euro pe lună şi nu vreau să pierd”, a mai spus Mihai.