Mihai Trăistariu îşi doreşte un duet cu Costel Busuioc

Mihai Trăistariu, unul dintre cei mai apreciaţi artişti români, atît în ţară, cît şi în străinătate, îşi doreşte un duet cu… Costel Busuioc, interpretul care a uimit Spania în cadrul concursului „Hijos de Babel”. „Am fost foarte impresionat de povestea lui, pentru că mi s-a părut că avem multe în comun. Amîndoi ne-am lovit, la început, de neîncrederea oamenilor din ţară şi am reuşit să obţinem succesul mai întîi peste hotare. M-am bucurat foarte mult cînd am aflat de victoria lui Costel în Spania, efectiv am plîns de bucurie”, a declarat Mihai.

Colaborarea celor doi interpreţi este abia în faza de început, însă Mihai şi Costel au decis că vor cînta împreună o melodie din repertoriul internaţional. Mihai va cînta în engleză, iar Costel în spaniolă sau italiană, însă data la care va apărea pe piaţă acest produs nu este încă stabilită.

Pe lîngă duetul cu Costel Busuioc, Mihai le mai pregăteşte o surpriză fanilor săi, artistul lucrînd la o piesă pentru ediţia din anul 2009 a Eurovisionului. „Anul acesta, am primit propuneri din partea a 11 ţări să le reprezint în acest concurs. Au fost compozitori care îmi trimiteau CD-uri întregi, pentru a-mi alege o piesă, dar nu am găsit nici una care să mi potrivească”, a mai spus Mihai. În 2006, Mihai Trăistariu a obţinul locul al patrulea în finala concursului Eurovision, cu piesa „Tornero”, melodie care l-a făcut cunoscut în toată lumea.