Mihai Trăistariu, Jukebox și Irina Popa concurează pentru un loc la Eurovision

Cei 12 finalişti care vor intra în selecţia naţională Eurovision România, organizată pe 4 martie, la Baia Mare, au fost anunţaţi, în această joi, de către Televiziunea Română. Astfel, din cele 94 de melodii validate, juriul a ales doar 12, care sunt interpretate de: Jukebox, Mihai Trăistariu, Ovidiu Anton, Florena, Doru Todoruţ şi Irina Baianţ, Dream Walkers, Hayley Evetts, Andra Olteanu, Irina Popa, Vanotek feat. The Code & Georgian, Xandra şi Mihai Băjinaru.

DIFERENȚE MICI DE PUNCTAJ Anul acesta, în premieră, organizatorii vor publica pe site-ul eurovision.tvr.ro lista cu toate piesele înscrise la preselecţie şi punctajul celor care nu au intrat în semifinală. Melodiile care vor putea fi ascultate pe 4 martie, la Sala Sporturilor din Baia Mare sunt: „Nai Nai”, de Andra Olteanu, „The Voice”, de Doru Todorut feat. Irina Baiant, „Let It Shine”, de Dream Walkers, „Behind the Shadows”, de Florena, „Brand New Day”, de Hayley Evetts, „Lasă-mă, eu te las”, de Irina Popa, „Come on Everybody”, de Jukebox, „Never Too Late”, de Mihai Băjinaru, „Paradisio”, de Mihai Traistariu, „Moment of Silence”, de Ovidiu Anton, „I’m Coming Home”, de Vanotek feat. The Code & Georgian și „Superhuman”, de Xandra.

„Diferenţele de punctaj au fost mici, dar, în ciuda dezbaterilor aprinse, atmosfera din biroul juriului a fost una constructivă, iar cei cinci membri ai juriului au ajuns la un consens în ceeea ce priveşte lista celor 12 semifinalişti ai selecţiei naţionale. Le mulţumesc încă o dată pentru efortul depus pe parcursul celor trei zile, la finalul cărora au ales artiştii care vor urca pe scena de la Baia Mare”, a declarat producătorul evenimentului, la încheierea preselecţiei, Iuliana Marciuc.

PUBLICUL VA ALEGE REPREZENTATUL ROMÂNIEI LA EUROVSION Din cele 12 piese din semifinală, şase vor accede în finală, care va avea loc pe 6 martie, la Sala Sporturilor din Baia Mare: patru alese de un juriu de specialitate, iar două de către public, prin televot. Reprezentantul României la Stockhom va fi ales doar de public. Spectacolele din 4 și 6 martie vor fi transmise în direct de TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi online, pewww.tvrplus.ro. Câştigătorul selecţiei naţionale va urca pe scena de la Stockholm pe 12 mai, în a doua semifinală a concursului, iar finala va avea loc pe 14 mai.

