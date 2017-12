Mihai Trăistariu va concerta în America

Mihai Trăistariu, unul dintre cei mai apreciaţi interpreţi români, atît pe plan naţional, cît şi internaţional, după o vară plină, obositoare, cu numeroase concerte susţinute pe litoral şi în ţară, va concerta, în această toamnă, pe continentul american. Turneul se va desfăşura în perioada 29 octombrie-9 noiembrie, în mai multe oraşe în care există importante comunităţi de români: Toronto, Montreal, New York. Artistul nu va călători singur pe meleagurile americane, ci va fi însoţit de iubita sa Ioana.

În prezent, aflat la Craiova, la un festival-concurs, Trăistariu ne-a dezvăluit o parte din proiectele pentru această perioadă a anului. Artistul lucrează la un album de muzică populară împreună cu celebra interpretă Sofia Vicoveanca, album pe care îl va lansa pînă în luna noiembrie a acestui an.

Proiectele sale pentru sfîrşitul de an nu se opresc, însă, aici. Unul dintre ele este lansarea unui „best of”. „Lucrez la un best of, pe care îl voi lansa în luna noiembrie. Va fi, de fapt, primul meu best of“, a mai spus Trăistariu. De asemenea artistul va lansa şi un nou clip.

Cunoscut pentru relaţia foartă bună pe care o are cu fanii, Mihai Trăistariu le va pregăti acestora o surpriză şi anume, lansarea propriului site, www.mihai.in, care va putea fi accesat în curînd.