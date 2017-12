Mihai Trăistariu va pleca să se trateze la Viena

Unul dintre cei mai apreciaţi artişti autohtoni, Mihai Trăistariu, se gândeşte să participe din nou la Eurovision, însă doreşte să fie în cea mai bună formă. „Eu am vrut (n.r. să particip) în fiecare an, am primit piese de la compozitori. Dar vreau la maxim, nu pe jumătate\", a spus cântăreţul, adăugând că vrea să mai participe la această competiţie cât mai este „tânăr\". În anul 2006, Mihai Trăistariu era o adevărată revelaţie pe scena Eurovisionului, deşi obţinea doar locul al patrulea în finală, cu piesa „Tornero\".

După cum artistul a declarat în repetate rânduri, de circa trei ani, se confruntă cu o problemă de sănătate care îi dă mari bătăi de cap, mai ales că medicii români nu au reuşit să îl vindece şi nici măcar să îi pună un diagnostic precis. Aşa că, Mihai Trăistariu a decis ca, în august, să „ia drumul” Vienei - ca majoritatea românilor avuţi şi neîncrezători în sistemul medical autohton - pentru analize suplimentare.

•„Cabinetele de analize din România sunt varz㔕 Chiar dacă ştie că are corzile vocale intacte, Mihai Trăistariu spune că, în urmă cu trei ani, a început să fie chinuit de o tuse şi să fie răguşit după concerte şi de fiecare dată când a mers la medic, a primit un alt diagnostic. „Am 13 (n.r. diagnostice) până acum şi le-am tratat pe toate. Mi-au dat antibiotice şi am luat antibiotice în neştire. (...) Mi-am scos şi amigdalele degeaba\", a spus cântăreţul, precizând că la fiecare exudat faringian îi era găsit alt streptococ sau stafilococ în gât.

„Cabinetele de analize din România sunt varză, în proporţie de 25% îţi iese diagnosticul corect\", a spus artistul, criticând, totodată, felul în care a fost tratat de medicii români care l-au consultat. „Veneam tocmai de la Constanţa, inclusiv cu intervenţii, îmi ziceau colegii de breaslă „Du-te la ăla, că e bun”. Patru minute stăteam în cabinet, se uitau în gât şi notau un tratament. Pe ei îi interesează volumul de oameni, să aibă 500 de consultaţii pe zi. Nu să aibă 10 şi să îi vindece\", a spus Trăistariu.

Pe lângă antibiotice, artistul a încercat şi alte tratamente, cu biorezonanţă magnetică sau aerosoli, însă, după încheierea acestora, problema revenea. „Am un microb care îmi ţine gâtul umflat\", a spus el, precizând însă că nu are o problemă la corzile vocale, la care şi-a făcut o verificare la un cabinet din Canada, în timp ce era în turneu.

Artistul continuă să susţină concerte în ţară şi în străinătate, în prezent având spectacole pe litoral, seară de seară. El îşi aminteşte că obişnuia să aibă mai multe concerte pe seară, până la cinci, cum a avut în urmă cu doi - trei ani de Crăciun, dar în prezent este foarte răguşit după un concert. „Nu mă doare nimic, nu-i ceva mortal sau periculos. (...) Continuu să susţin concerte\", a mai spus el.