Mihai Trăistariu vrea să urmeze o facultate de fizică

Mihai Trăistariu are planuri mari la început de an: artistul şi-a propus ca, în 2009, să urmeze cursurile unei facultăţi de fizică, pentru a-şi putea deschide, ulterior, un centru de cercetare în domeniu. Cîntăreţul este absolvent al Facultăţii de Matematică din Iaşi şi are dublă specializare: matematică-informatică. De şase ori olimpic la matematică, Trăistariu a fost pasionat de fizică încă din liceu, cînd îşi confecţiona singur lunete şi studia compendii de fizică. Cea mai mare dorinţă a lui Mihai Trăistariu este să deschidă un centru de cercetare „în care diverşi cercetători, savanţi din toate domeniile, să se ocupe de fenomenele fizice încă neexplicate, de nanotehnologie, de genetică sau biotehnologie, de astronomie şi fenomenele cosmice despre care oamenii ştiu atît de puţin, de realizarea în laborator a unor substanţe care să vindece în viitor cancerul, diabetul ori alte boli considerate astăzi incurabile”, explică MIhai. El adaugă faptul că, în centrul său de cercetare, îşi vor găsi locul şi elucidări ale unor fenomene considerate de fizicieni posibile în viitor, cum sînt călătoria în timp, invizibilitatea. De asemenea, interpretul îşi doreşte ca în centrul de cercetare să existe o secţie specială pentru fabricarea şi manipularea celulelor stem.

Totuşi, Mihai Trăistariu mărturiseşte că facultatea nu îl va face să pună muzica pe plan secund. Dimpotrivă, în 2009, artistul doreşte să realizeze un album de muzică populară autentică, care va cuprinde şi cîteva duete cu celebrităţi ale genului.