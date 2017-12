Mihail Kogălniceanu şi Pantelimon s-au impus la minirugby

Sâmbătă şi duminică, pe terenul de rugby „Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cârţan”, a avut loc etapa a doua la minirugby, la categoriile Under 10, Under 12 şi Under 14. „O competiţie extraordinară, la care au participat aproximativ 350 de copii de la multe cluburi din ţară. Au fost meciuri frumoase, iar la final, cei mai buni au fost recompensaţi cu diplome şi cupe”, a declarat preşedintele clubului Cleopatra, Vasile Chirondojan. După ce câştigase turneul „Oval 5“ la rugby pe plajă, clubul din Mihail Kogălniceanu a reuşit să se impună şi în etapa a doua la minirugby, la categoria U12. La U10 şi U14 au câştigat echipele clubului bucureştean Pantelimon. Festivitatea de premiere a fost oficiată de fostul internaţional Adrian Lungu, de preşedintele Asociaţiei Judeţene de Rugby Constanţa, Florian Constantin, şi de preşedintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan.

Rezultate - U10, Grupa A: Bârlad - Dinamo 25-0, Aurora - Şoimii I 10-0, Dinamo - Şoimii I 15-10, Bârlad - Aurora 15-5, Aurora - Dinamo 20-15, Şoimii I - Bîrlad 0-15. Clasament. 1. Bârlad 9p, 2. Aurora 7p, 3. Dinamo 5p, 4. Şoimii I 3p; Grupa B: Tomitanii - Şoimii II 30-10, Pantelimon - Tomitanii 20-0, Şoimii II - Pantelimon 0-25. Clasament: 1. Pantelimon 6p, 2. Tomitanii 4p, 3. Şoimii II 2p. Locurile 5-6: Dinamo - Şoimii II 0-5. Finala mică: Aurora - Tomitanii 15-10. Finala mare: Bârlad - Pantelimon 0-10.

U12, Grupa A: Pantelimon - Aurora 0-0, Bârlad - Ovidiu 10-5, Aurora - Ovidiu 5-0, Pantelimon - Bârlad 10-10, Bârlad - Aurora 5-5, Ovidiu - Pantelimon 5-5. Clasament: 1. Bârlad 7p (25-20), 2. Aurora 7p (10-5), 3. Pantelimon 6p, 4. Ovidiu 4p; Grupa B: Kogălniceanu - Suceava 10-5, Tomitanii - Valahii 10-5, Suceava - Valahii 10-10, Kogălniceanu - Tomitanii 5-0, Tomitanii - Suceava 0-5, Valahii - Kogălniceanu 0-5. Clasament: 1. Kogălniceanu 9p, 2. Suceava 6p (20-20), 3. Valahii 6p (15-15), 4. Tomitanii 3p. Locurile 7-8: Ovidiu - Tomitanii 15-0. Locurile 5-6: Pantelimon - Valahii 5-0. Finala mică: Aurora - Suceava 5-0. Finala mare: Bîrlad - Kogălniceanu 0-5.

U14, Grupa A: Ovidiu - Timişoara 0-12, Pantelimon - Ovidiu 22-0, Timişoara - Pantelimon 0-22. Clasament: 1. Pantelimon 6p, 2. Timişoara 4p, 3. Ovidiu 2p; Grupa B: Tomitanii - Câmpia Turzii 21-0, Bârlad - Tomitanii 0-5, Câmpia Turzii - Bârlad 5-0. Clasament: Tomitanii 6p, 2. Cîmpia Turzii 4p, 3. Bârlad 2p. Locurile 5-6: Ovidiu - Bârlad 0-35. Finala mică: Timişoara - Câmpia Turzii 5-10. Finala mare: Pantelimon - Tomitanii 19-0.