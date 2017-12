Mihăiţă Pleşan are încredere în proiectul lui Hagi

Alături de FC Viitorul Constanţa, la Patalya Thermal Resort se află cazată şi formaţia rusă Volga Nijni Novgorod, locul 12 în ultima stagiune, la care evoluează şi fostul internaţional român Mihăiţă Pleşan. În vârstă de 29 de ani, Pleşan a mai activat la formaţiile Universitatea Craiova, Dinamo Bucureşti, FC Timişoara şi Steaua Bucureşti, iar în 2010 a ales o aventură în Rusia, la Volga Novgorod, cu care mai are contract încă un an şi jumătate. Pleşan are şi şapte prezenţe în echipa naţională, pentru care a înscris un singur gol, în celebra victorie a României cu Germania, scor 5-1, în 2004. Amabil, deschis oricărui dialog, Pleşan nu refuză o scurtă discuţie legată de fotbalul românesc şi nu numai.

Reporter: Mihai, te-ai acomodat cu fotbalul din Rusia?

Mihăiţă Pleşan: Sunt deja de doi ani şi două luni la Volga Novgorod şi m-am obişnuit cu fotbalul din Rusia. Începutul a fost mai greu, pentru că nu eram atât de mulţi străini, dar acum este foarte bine.

Rep.: Cum se mai vede fotbalul românesc din Rusia?

M.P.: Urmăresc tot ceea ce se întâmplă în campionatul românesc. În acest an îmi doresc ca formaţiile care participă în cupele europene să se califice şi în grupele competiţiilor în care evoluează. Nu s-a schimbat mare lucru de când am plecat eu, doar că se bagă poate mai mulţi bani.

Rep.: În acest an, din păcate, nu mai avem nicio echipă calificată direct în grupele competiţiilor europene...

M.P.: Sper ca toate echipele să obţină calificarea, iar până la ora jocului fiecare formaţie are şanse de cincizeci la sută. Cred că vom avea echipe calificate în grupe.

Rep.: Steaua şi-a respectat “tradiţia”. Are un nou antrenor, Laurenţiu Reghecampf. Crezi că va rezista?

M.P.: Dacă va avea rezultate, da. Din ce văd, toată lumea este mulţumită, este un antrenor tânăr, care a demonstrat la alte echipe că poate face performanţă. Îi doresc succes şi în primul rând îi doresc Stelei să câştige campionatul în acest sezon. Ţin legătura cu mulţi jucători de acolo şi lupta pentru titlu cred că se va da în continuare între aceleaşi formaţii care s-au luptat şi în ultimul campionat.

Rep.: Liga 1 are din acest an o nouă formaţie, FC Viitorul Constanţa. Ce şanse crezi că va avea?

M.P.: Îl cunosc foarte bine pe Hagi. Trebuie să îl felicităm pentru ceea ce face pentru fotbalul românesc pentru că nu este uşor să faci o astfel de Academie de Fotbal, nu este uşor să bagi banii familiei tale pentru aşa ceva. Sunt sigur că va face o figură frumoasă în Liga 1 şi ca el trebuie să procedeze mai mulţi oameni care sunt potenţi financiar şi pe lângă ei să vină şi alţi sponsori puternici.

Rep.: Viitorul este poate o echipă atipică pentru actualul fotbal, fără jucători străini, cu foarte mulţi tineri. Poate rezista o astfel de echipă?

M.P.: De ce nu? Este o echipă cu mulţi internaţionali de juniori, de tineret şi poate face o figură frumoasă. Acest nucleu, dacă va reuşi să treacă peste acest an, şi cred că va reuşi, în anii viitori va forma o echipă foarte puternică.

Rep.: Te mai gândeşti la echipa naţională ?

M.P.: Orice jucător se gândeşte la echipa naţională, dar selecţionerul convoacă pe cine consideră el că este cel mai bun. Eu sunt pregătit să răspund oricând unei convocări.

Rep.: Euro 2012 se apropie de final, ai vreo favorită?

M.P.: Eu am mizat pe Spania încă de la început, iar soţia mea pe Germania. Poate ne vom întâlni în finală. Merg pe mâna Spaniei, dar dacă va juca cu Germania îi va fi foarte greu.