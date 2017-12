Mihei crede că platforma lui Stolojan duce la anacronism

Deputat PNL de Constanţa,Andrian Mihei a prezentat, în şedinţa de ieri a Comitetului Exexutiv al PNL Constanţa, o scrisoare deschisă către Theodor Stolojan. În scrisoarea adresată fostului lider al liberalilor, Mihei afirmă că, prin demersurile făcute în ultima vreme de Stolojan, este convins că acesta nu poate spune, cu mîna pe inimă, că încearcă să schimbe destinul PNL în bine. “Recurg la acest mijloc pentru a mă adresa dvs (n.r. - Stolojan) şi celor care v-au înconjurat acum, dar şi membrilor PNL, tuturor liberalilor, precum şi opiniei publice româneşti, care priveşte cu uimire acest circ mediatic, în prag de integrare în UE. Voi începe această scrisoare deschisă cu cîteva vorbe spuse chiar de Stolojan: … " , a afirmat Mihei. În continuarea scrisorii, deputatul spune că, în conformitate cu articolul 11 din statutul PNL, membrii partidului au dreptul să-şi exprime în mod liber opiniile, să aibă iniţiative politice şi să le supună dezbaterii organismelor de conducere ale partidului. Potrivit lui Mihei, Stolojan a renunţat la aceste drepturi şi a preferat să înceapă o campanie de denigrare a conducerii actuale a partidului în mass-media. “Este condamnabil ca un membru PNL să provoace acţiuni care duc la o posibilă disidenţă sau ruptură în partid. Stolojan a făcut acest lucru conştient, benevol şi fără ezitări. Dacă avea gînduri reformiste, să le numim aşa, de ce nu a încercat să le promoveze înainte, de ce nu a prezentat nemulţumirile sale, referitoare la evoluţia partidului, atunci cînd era în partid? De ce a preferat să recurgă la toată această , atît timp cît a clamat că doreşte unitatea şi întărirea partidului?. Am avut curiozitatea să citesc platforma lui Stolojan. Am găsit în ea cuvinte mari, critici dure, aşa-zis obiective propuse, o scurtă istorie a evoluţiei PNL după 1989 şi un lung tratat despre liberalismul contemporan. Însă nimic concret, nimic asumat. Cuvinte mari, frumoase, însă multă formă, fără fond. Chiar şi cele patru obiective ale platformei anunţate tind să fie unul singur şi nu legat strict de partid şi bunul său mers pentru îndeplinirea interesului naţional, ci coagularea forţelor de centru - dreapta. Păstrarea respectului faţă de identitatea liberală constituie o caracteristică a membrilor săi, iar încercarea sa duce, în fapt, la destabilizare, la anacronism”, a mai spus Mihei. Deputatul constănţean mai afirmă că platforma liberală lui Stolojan nu o face “mai liberală” decît principiile PNL. “Declaraţia politică despre care a vorbit Theodor Stolojan exprimă incompatibilitatea dintre calitatea de membru PNL şi adeziunea la aşa-zisa platformă sau la oricare alt proiect politic din afara PNL şi nu este neapărat aplicată. Un exemplu clar este Mircea Iustian, care îl susţine şi nu a fost exclus. Despre dezbaterea aşa numitei platforme liberale în interiorul partidului, îl întreb pe Theodor Stolojan: cînd susţine că doreşte unificarea forţelor de dreapta? Atunci îi mai pasă de acest partid? Sau are doar un plan grandios, care sună bine pe hîrtie, însă fără o finalitate reală pentru cetăţenii acestei ţări, aşa cum este şi această platformă pe care o promovează?“, a mai spus Mihei.