Mihnea Costoiu, audiat în dosarul privind autodenunțul lui Sebastian Ghiţă

Fostul ministru delegat pentru învățământ superior, Mihnea Costoiu, a fost audiat miercuri la Parchetul General în dosarul în care Sebastian Ghiță susţine că a participat la măsluirea raportului comisiei tehnice care a analizat teza de doctorat a Codruței Kovesi, au precizat surse judiciare.

Surse judiciare au confirmat pentru agenția de presă Mediafax că fostul ministru delegat pentru învățământ superior, Mihnea Costoiu, a fost audiat miercuri la Parchetul General în dosarul privind autodenunţul depus de deputatul Sebastian Ghiță la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în care susţine că el, alături de mai mulţi demnitari ai statului, a participat în anul 2012 la măsluirea raportului comisiei tehnice care a analizat teza de doctorat a Laurei Codruţa Kovesi.

Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, este cel care a indicat, în spațiul public, numele lui Mihnea Costoiu, legat de acel eveniment.

"În 2016, doamna Kovesi şi-a permis să ridice telefonul de convorbiri operative şi să sune la un demnitar român şi să-l ameninţe că dacă se reia cercetarea pe teza ei de doctorat vor fi arestări. Sunt constrâns de riscul ca respectivul demnitar să spună nu, eu doar semnalez gestul, nu dau nume. Poate fi ministru al Educaţiei, poate fi un om cu o altă funcţie înaltă... Telefoanele operative nu se înregistrează. Acolo se discută şi secrete de stat, nu numai interesele doamnei Kovesi (...) Am avut informaţii, dar nu probe, din 2014. Vă confirm că ştiam că Mihnea Costoiu a scris raportul de neplagiat şi că s-a alergat prin ţară după nişte semnături", a declarat Traian Băsescu la România TV.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri seara, întrebat dacă el consideră că se impune o demisie a procurorului-şef al DNA Laura Codruţa Kovesi, că nu trebuie să vorbim despre nicio demisie atâta vreme cât, deocamdată, nu există niciun indiciu că ar fi plagiat. Șeful statului a mai precizat că a discutat cu procurorul general pe care l-a rugat să soluţioneze speţa cu celeritate.

"Eu cred că Parchetul General trebuie să rezolve foarte repede această speţă şi pot să vă spun că în această chestiune am avut o discuţie cu procurorul general pe care l-am rugat ca, în virtutea atribuţiilor domniei sale, să se ocupe ca această cercetare să se facă cu celeritate", a spus Iohannis.

De asemenea, Iohannis a declarat că a avut o discuţie şi cu Laura Codruţa Kovesi: "Am vorbit cu doamna Kovesi însă nu cred că este ceva special de comunicat aici. Am întrebat-o cum vede acele acuzaţii, mi-a reiterat că domnia sa nu se simte vinovată cu nimic şi atunci am plecat destul de lămurit din discuţie".

Întrebat de ziarişti despre acuzaţiile lansate de unii politicieni potrivit cărora Kovesi ar fi ameninţat cu "arestări" dacă este reluată cerectarea privind teza sa de doctorat, preşedintele le-a calificat drept "fantezii electorale": "Vreţi să reiau expunerea cu fanteziile electorale? Nici vorbă de aşa ceva. Nu am auzit absolut niciodată ceva în acest sens şi mi se pare total neverosimil pur şi simplu".

Universitatea de Vest din Timișoara a anunţat luni că a început, la sfârșitul săptămânii trecute, proceduri interne în vederea clarificării situației referitoare la teza de doctorat a procurorului-şef DNA, Laura Codruța Kovesi.