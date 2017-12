Mii de angajaţi MIRA cercetaţi de Anticorupţie!

4.000 de persoane, jumătate provenind din rîndul personalului MIRA, au fost cercetate în primele nouă luni ale acestui an de ofiţerii anticorupţie! Dintre aceştia, 595 au fost puşi sub învinuire, se precizează într-un bilanţ recent al activităţilor desfăşurate de către Direcţia Generală Anticorupţie. Numărul exact al persoanelor cercetate este de 3.970 de persoane, dintre care 2.216 sunt personal al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Potrivit aceleiaşi surse, 257 de persoane dintre cele 595 puse sub învinuire sunt cadre ale MIRA, iar până în acest moment 206, între care 76 ofiţeri şi subofiţeri din rândul structurilor MIRA, au calitatea de inculpat. Referitor la persoanele învinuite pentru fapte de corupţie în raport cu categoria profesională exercitată în cadrul MIRA, situaţia prezentată de Direcţia Generală Anticorupţie arată că în 48% din cazuri este vorba de ofiţeri şi subofiţeri ai Inspectoratului General al Poliţiei Române, 26 % de cadre ale unităţilor pentru Situaţii de Urgenţă şi 13% este vorba despre angajaţi din Administraţia Publică. Din totalul celor cercetaţi, 59 dintre cadrele MIRA puse sub învinuire au funcţii de conducere. Pînă în prezent, s-au efectuat cercetări şi au fost înaintate la parchet 1.038 lucrări şi dosare penale, dintre care 301 la DNA şi 737 la alte parchete competente, nivel ce situează acest indicator aproximativ la valoarea integrală a anului trecut. Structurile de Parchet au dispus soluţii de începere a urmăririi penale în 237 dosare instrumentate de D.G.A. De asemenea, în 106 cauze au fost emise rechizitorii, iar în 93 au fost date sancţiuni administrative. Ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie au fost delegaţi de structurile Ministerului Public să efectueze cercetări în 1.228 de cazuri, din care 484 de către DNA şi 744 de la alte unităţi de Parchet. Pînă în octombrie, personalul DGA a organizat 1.783 întâlniri cu caracter preventiv în rândul lucrătorilor ministerului, dintre care 1.043 întâlniri cu cei cu funcţii de conducere. În doar 44 de situaţii funcţionarii ministerului au sesizat lucrătorii DGA când li s-au oferit bani în schimbul unor servicii. Vinovaţii sînt cercetaţi pentru săvîrşirea infracţiunii de dare de mită. De asemenea, au fost înregistrate numai 84 cazuri când lucrătorii ministerului au denunţat situaţii în care alţi funcţionari, colegi de breaslă, au fost implicaţi în comiterea unor fapte de corupţie, conform aceluiaşi bilanţ al DGA.