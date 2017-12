În fiecare an, mii de bătrîni din toată ţara dau în judecată casele de pensii, fiind nemulţimiţi fie de modul în care le sînt calculate veniturile, de termenele prea lungi la soluţionarea dosarelor, fie doar de modul în care sînt trataţi la ghişee. Nici Constanţa nu face excepţie de la regulă, astfel încît, dacă în 2006, peste 1.000 de bătrîni au încercat să-şi rezolve litigiile cu Casa Judeţeană de Pensii (CJP) direct la tribunal, situaţia nu revenise la normal nici un an mai tîrziu. În urmă cu mai bine de un an, în momentul preluării funcţiei de director executiv al CJP Constanţa, Carmen Răducu a anunţat nu mai puţin decît 2.700 de dosare aflate pe rolul instanţelor, gradul de soluţionare în aceste cauze fiind de doar 30%. Potrivit Ministrului Muncii, Paul Păcuraru, lucrurile nu par să se schimbe nici în această perioadă, mai ales că angajaţii caselor de pensii sînt în continuare asaltaţi de plîngerile penale ale cetăţenilor nemulţumiţi. Oamenii cer ca în calculul pensiilor să fie incluse şi anumite sporuri de care au beneficiat în perioada anilor de muncă. \"Aproape zece mii de bucureşteni au ajuns la judecată, iar în Cluj şi Constanţa sînt sute de procese pe rol. Prima problemă este cea legată de sporuri. Singurul spor care nu este luat în calcul este cel care priveşte acordul global. În rest, toate celelalte sporuri, de noapte, de tură, de maistru, sînt luate în calcul. Grupele de muncă sînt deja soluţionate, însă casele de pensii vor plăti din octombrie drepturile aferente celor care s-au pensionat pînă în 1990\", a declarat Păcuraru. Pensionarii solicită majorarea cu 50% a punctului de pensie pentru grupa I de muncă şi 25% pentru grupa a II-a, grupe în care se încadrează persoanele care au lucrat în mediu cu toxicitate sporită.