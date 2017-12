Mii de catolici au participat în Capitală la o procesiune de Florii

Mii de credincioşi au participat, duminică, la procesiunea de Florii pe care Arhiepiscopia Romano-Catolică a organizat-o pe străzile Capitalei.

Procesiunea de Florii a fost prezidată de Arhiepiscopul Mitropolit Ioan ROBU, împreună cu mons. Cornel Damian, Episcop auxiliar de București.

Potrivit unui comunicat al Arhiepiscopiei, procesiunea a început la ora 14.00, la Biserica Franceză 'Sacre Coeur' (str. Cpt. Demetriade nr. 3, lângă Statuia Aviatorilor), cu ceremonia binecuvântării ramurilor. Participanții au pornit, apoi, pe traseul B-dul Aviatorilor, Piața Victoriei, Calea Victoriei, Str. G-ral Berthelot, până la Catedrala romano-catolică Sf. Iosif".

La sfârșitul procesiunii, credincioşii au participat în Catedrala Sf. Iosif la celebrarea Liturghiei, prezidată de Arhiepiscopul Mitropolit Ioan ROBU.

În Duminica Floriilor, în Biserica Catolică se celebrează și Ziua Mondială a Tineretului (ZMT), ajunsă în acest an la cea de a XXXI-a ediție.

Cu această ocazie, "Papa Francisc le-a transmis tinerilor din lumea întreagă un mesaj cu tema: Fericiți cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire' (Mt 5,7). În acest an, Sărbătoarea Floriilor și Ziua Mondială a Tineretului au o semnificație deosebită, desfășurându-se în cadrul Anului Sfânt al Milostivirii (8 decembrie 2015 - 20 noiembrie 2016). În mesajul său adresat tinerilor, Suveranul Pontif amintește că nu este prima oară când ZMT are loc în timpul unui an sfânt: 'De fapt, în timpul Anului Sfânt al Răscumpărării (1983/1984), Sfântul Ioan Paul al II-lea a convocat pentru prima dată pe tinerii din toată lumea pentru Duminica Floriilor. Apoi, a fost în timpul Marelui Jubileu din 2000 când peste două milioane de tineri din circa 165 de țări s-au reunit la Roma pentru a XV-a Zi Mondială a Tineretului", a transmis într-un comunicat de presă Arhiepiscopia.

"Așa cum s-a întâmplat în aceste două cazuri precedente, sunt sigur că Jubileul Tinerilor la Cracovia va fi unul dintre momentele forte ale acestui An Sfânt!' Papa Francisc îi îndeamnă apoi pe tineri: 'Lăsați-vă atinși de milostivirea sa fără limite pentru a deveni la rândul vostru apostoli ai milostivirii prin fapte, cuvinte și rugăciune, în lumea noastră rănită de egoism, de ură și de atâta disperare. Duceți flacăra iubirii milostive a lui Cristos - despre care a vorbit sfântul Ioan Paul al II-lea - în locurile vieții voastre zilnice și până la marginile pământului'" se mai preciza în comunicat.