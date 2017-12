Mii de contestaţii, acelaşi dezastru la Bac!

Mii de tineri care nu au reuşit să promoveze examenul de bacalaureat au sperat până în ultimul moment într-o „minune”, după depunerea contestaţiilor. N-a fost aşa. Ziua cea mare a venit, în cele mai multe cazuri cu veşti cât de poate de proaste. Procentele de promovabilitate, în general, în ţară, au fost nesemnificative, de cel mult 3 – 4 procente, în cazuri fericite. Constanţa a înregistrat acelaşi dezastru de promovabilitate şi după afişarea finală a contestaţiilor. Dacă iniţial procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat era de 57,55, după depunerea contestaţiilor creşterea a fost cu doar 1,18, ajungându-se astfel la 58,73. Mulţi tineri s-au trezit cu note mai mici decât cele apreciate iniţial de profesori. Unele medii au fost scăzute chiar şi cu peste 1,30 puncte, spre uimirea celor care au depus contestaţii. „Nu pot să cred. Am sperat într-o notă mai mare care să mă ajute să intru la o facultate mai bună că, deh, se ia în calcul şi media de la Bac. N-am făcut nimic cu contestaţia asta. Din contră, cred că mi-am dat singură foc la valiză. De la 8,30, media generală, am ajuns la 7,35. Incredibil!”, este declaraţia unei tinere care a rămas înţepenită în faţa panoului cu rezultate afişate la Liceul „Ovidius” din Constanţa. Şi nu este singurul exemplu. Fără cuvinte a rămas în faţa panoului şi un tânăr, de asemenea, aflat la centrul de la Liceul „Ovidius”. „Am avut peste opt media generală, iar acum am puţin peste şapte. Mai bine o lăsam baltă, deşi am crezut, şi cred şi acum, că am făcut mai mult. Nu cred că asta este nota mea finală. Nu pot să cred aşa ceva...”, spune, indignat, tânărul. Au fost şi situaţii puţin mai fericite, însă nu pe deplin. „Au fost daţi nişte bani degeaba pe recorectarea lucrărilor. N-au făcut nimic. Şi-au bătut joc de copii”, spune mama unui tânăr care nu a reuşit nici după contestaţie să promoveze examenul maturităţii.

• REZULTATE FINALE... NEFERICITE • În conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2011, vineri, 8 iulie 2011, au fost afişate rezultatele în cele 26 de centre de examen de la nivelul judeţului Constanţa, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ). Potrivit purtătorului de cuvânt al ISJ, inspector de specialitate Gabriela Costea, în urma recorectării celor 2.912 lucrări cu note contestate, situaţia candidaţilor este următoarea: „procentul iniţial de promovabilitate înregistrat la nivelul judeţului Constanţa, respectiv de 57,55, a crescut la 58,73”. În urma recorectării celor 2.912 lucrări cu note contestate, situaţia candidaţilor este următoarea: din totalul de 7.736 de elevi înscrişi la Bac s-au prezentat 7.533 (97,38%), numărul elevilor neprezentaţi - 203 (2,62%), numărul elevilor eliminaţi - 35 (0,46%), numărul de candidaţi respinşi - 3.074 (40,81%), din care cu medii mai mici de cinci - 2.634 (85,69%), note între 5 şi 5,99 au obţinut 440 elevi (14,31%), numărul elevilor promovaţi 4.424 (58,73%), din care cu medii cuprinse între 6 şi 6,99 este de 1.355 de elevi (30,63%), cu medii între 7 şi 7,99 – 1.398 de elevi (31,6%), cu medii între 8 şi 8,99 - 1.177 de elevi (26,6%), cu medii între 9 şi 9,99 este de 493 de elevi (11,14%) şi cu medie de 10 un singur elev (0,02%).