Mii de copii, abuzaţi, neglijaţi sau exploataţi

În primele trei luni ale anului, peste 3.000 de copii din România au fost abuzaţi, neglijaţi sau exploataţi, cele mai multe cazuri fiind înregistrate în mediul rural, potrivit datelor centralizate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC). Numărul total de minori abuzaţi, neglijaţi sau exploataţi în primul trimestru al acestui an este de 3.146, cu 237 de cazuri mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Cele mai multe dintre cazurile înregistrate de ANPDC sînt de neglijare, respectiv 2.255, urmate de cele de abuz fizic - 309, abuz emoţional - 290, exploatare prin muncă - 130 şi abuz sexual - 127. De asemenea, au mai fost înregistrate 24 de cazuri de exploatare pentru comitere de infracţiuni şi 11 cazuri de exploatare sexuală. Din numărul toal de cazuri de abuz, neglijare sau exploatare, 1.753 sînt din mediul rural şi 1.393 din urban. Pentru 573 dintre copii, conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) a dispus plasamentul în regim de urgenţă, pentru alţi 80 instanţa a dispus acelaşi lucru, cu ordonanţă preşedinţială, iar în alte 92 de cazuri s-a iniţiat urmărirea penală a agresorului. Potrivit ANPDC, din totalul de cazuri înregistrate, 1.619 sînt încă în lucru, iar 1.565 au fost închise. Cele mai multe cazuri de abuz fizic au fost semnalate în familie, respectiv 280, urmate de cele din unităţile de învăţămînt, respectiv şapte, serviciile rezidenţiale - şase, alte instituţii - patru, sau asistenţi maternali profesionişti - trei. În cele mai multe dintre aceste cazuri - 1.561 s-a dispus consilierea psihologică, în alte 1.293 consiliere juridică iar în 218 a fost nevoie de servicii medicale.

Peste 350 de minori, abandonaţi în unităţi medicale

Peste 350 de minori români au fost abandonaţi în unităţi medicale, în primele trei luni ale acestui an, nici jumătate dintre ei nefiind reintegraţi în familia naturală, potrivit datelor centralizate de ANPDC. Datele înregistrate de Direcţiile Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilui, pînă în luna martie, la nivel naţional au fost abandonaţi 369 de minori în unităţi medicale, 192 fiind părăsiţi în maternităţi, 136 în secţii de pediatrie şi 41 în alte secţii de spital. Din totalul copiilor abandonaţi, 307 au fost externaţi. Dintre aceştia, 122 s-au reîntors în familie, cîte şase au fost plasaţi la familie extinsă, respectiv la alte familii sau persoane, 135 au fost daţi în grija asistenţilor maternali profesionişti, 15 în centre de plasament, şapte în centre de primire în regim de urgenţă şi 16 sînt în alte situaţii. În anul 2008 au fost abandonaţi în unităţi medicale 1.317 de minori, 744 în maternităţi, 423 în secţii de pediatrie şi 150 în alte secţii de spital. Şi la Constanţa, în cadrul celei mai mari unităţi sanitare - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă - erau abandonaţi, zilele trecute, nouă copii.

Numărul copiilor cu părinţi plecaţi în străinătate, cu 7.000 mai mic în ultimul an

Numărul copiilor care au unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate a ajuns în primele trei luni ale acestui an la 91.232, cu aproape 7.000 de cazuri mai puţin comparativ cu aceeaşi perioadă din 2008, potrivit datelor centralizate de ANPDC. Datelor centralizate de ANPDC arată că, pînă în luna martie a acestui an, erau înregistraţi 91.232 de copii care aveau unul sau ambii părinţi plecaţi din ţară, în aceeaşi perioadă a anului trecut fiind în această situaţie 98.194 de minori români. Din datele transmise de Direcţiile judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului rezultă că în primul trimestru din acest an erau 64.204 de familii de români plecate la muncă în străinătate, comparativ 69.628 în 2008. Specialiştii ANPDC spun că mai sînt 36.043 de familii care au doar unul dintre părinţi plecat la muncă în străinătate şi 51.790 de minori care provin din aceste familii.

Telefonul Copilului, disponibil gratuit şi prin Cosmote

La Constanţa, toţi copiii abuzaţi au la dispoziţie un „telefon al copilului”, 116 111, disponibil gratuit în reţeaua Cosmote. Numărul unic 116 111 a fost rezervat de Comisia Europeană din 2006, pentru semnalarea cazurilor de încălcări ale drepturilor copilului. Organizaţia ce reuneşte toate asociaţiile “telefonul copilului” din Europa este Child Helpline International (CHI), iar România este a treia ţară UE care a implementat acest serviciu, după Cehia şi Ungaria. Numărul unic este funcţional, în prezent, în 11 state membre: Ungaria, Cehia, România, Polonia, Germania, Slovacia, Finlanda, Irlanda, Danemarca, Portugalia, Suedia. Asociaţia Telefonul Copilului a identificat, în perioada 2001-2009, aproape 22.000 de cazuri valide de abuz, exploatare sau privare de libertate. Linia telefonică este disponibilă în fiecare zi, între orele 8.00 şi 20.00.