Mii de copii din Argeş, anunțați să plătească impozit pe alocații; în Alba, situație similară

Câteva mii de copii din Curtea de Argeş care au alocaţiile pe card au primit înştiinţări de plată de la ANAF prin care sunt anunţați că au de achitat câte 468 de lei, reprezentând CAS pe anul 2012, printre cei notificaţi numărându-se copii de zece ani sau nedeplasabili. Câteva mii de copii din Curtea de Argeş şi din localităţile limitrofe au primit, în ultimele zile, de la ANAF, înştiinţări prin care sunt anunţaţi că au de plătit câteva sute de lei, reprezentând contribuţiile la asigurările de sănătate (CAS) pe anul 2012. Reprezentanta unei organizaţii non-guvernamentale din judeţul Argeş a declarat că a fost contactată de părinţi ai copiilor aflaţi în această situaţie. ”Am primit mai multe sesizări de la mamele din cadrul asociaţiei mele care m-au sunat disperate că nu ştiu ce să facă. Iar eu, stupefiată fiind de ceea ce mi s-a relatat, primul sfat pe care l-am dat a fost ca ele să nu plătească nimic. Prin urmare m-am întâlnit cu acestea şi am văzut plicurile. Într-adevăr, copiii au de plată pe anul 2012 suma de 468 de lei. Menţionez că ulterior am aflat că numai copiii care au alocaţiile pe card au primit aceste înştiinţări”, a declarat Mădălina Fotache, preşedintele Asociaţiei Cultural Creştine ”Aripi de înger” din judeţul Argeş. Potrivit acesteia, este vorba despre înştiinţări de plată pentru anul 2012, iar copiii sunt impozitaţi pentru un venit de 8.400 de lei, pe care cei de ANAF pretind că respectivii copii l-ar fi avut pe anul 2012. ”Sunt înştiinţări de plată pe anul 2012 cu un grafic anexat în care acel copil în fiecare lună a anului 2012 apare ca primind un venit de 700 de lei. Se totalizează suma de 8.400 de lei pe an pentru care se percepe acest impozit de 468 de lei, dintre care 60 de lei este venit din investiţii. Reprezintă 39 de lei pe fiecare lună. Dar v-am spus, suma vehiculată că ar fi încasat acel copil pe lună este de 700 de lei” a mai spus Mădălina Fotache. Ea a menţionat că în această situaţie se află câteva mii de copii. ”În Curtea de Argeş au fost trimise în jur de patru - cinci mii de scrisori, dar nu sunt toate destinate copiilor. Iar în zonele limitrofe tot la fel, aproximativ patru - cinci mii de scrisori. Dar precizez că nu sunt toate destinate copiilor, însă cam jumătate sunt destinate copiilor, pe numele copiilor minori. Sunt scrisori cu confirmare de primire. Problema este ce face copilul, vine la oficiul poştal că ridice scrisoarea?”, a mai spus Fotache. Aceasta a precizat că printre cei notificaţi de ANAF se numără copii de zece ani şi peste această vârstă, iar printre cei care au fost înştiinţaţi să plătească se numără şi tineri care în anul 2012 erau liceeni, iar în prezent sunt studenţi. Inclusiv copii cu dizabilităţi au primit astfel de înştiinţări de plată. ”Copii imobilizaţi la pat, copii care nu au pus vreodată piciorul în pământ au primit aceste hârtii. Ăsta este adevărul greu de perceput. Aceşti copii au drepturi pe hârtie. În societate nu au drepturi. (…) Personal m-am dus la ANAF (Curtea de Argeş - n.r.) cu un plic din acestea. Mi s-a spus că nu ştiu despre ce este vorba şi să vin cam în două sau trei săptămâni. Am sunat apoi la ANAF Argeş, pe numărul de telefon de pe înştiinţare, ca orice cetăţean, iar acolo mi s-a răspuns cam pe un ton de sus, întrebându-mă dacă nu mai avem serviciu de finanţe publice la Curtea de Argeş”, a mai spus Mădălina Fotache. Și în județul Alba, peste 2.000 de copii au primit decizii de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de sănătate, zeci de părinţi depunând deja contestaţie la Administraţia Finanţelor Publice, instituţie ai cărei reprezentanţi spun că este vorba despre o "eroare materială". Administraţia Finanţelor Publice din judeţul Alba a emis 48.176 de decizii de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de sănătate, iar dintre acestea 2.030 sunt pe numele unor copii.