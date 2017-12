Mii de credincioși, în pelerinaj la Peștera Sf. Andrei

22:18:34 / 30 Noiembrie 2015

Opiu pentru naivi ...

Au amenajat o caverna pietruind-o si atarnand icoane inestetice pe stanca . Apoi , au asteptat oitele , care au venit iute spre a fi mulse . Afacerea a capatat amploare si a necesitat un nou marketing . S-a facut manastirea si biserica si celelalte constructii . Chiliile au devenit apartamente in toata regula , iar barbosii si mironositele , s-au inmultit precum iepurii . Trai pe vatrai ! Cum au pacalit popii pe romani , ca Sf. Andrei , fratele Sf. Petru , si-ar fi avut salasul in pestera , atunci cand ucenicii lui Hristos predicau in cetati , cu cetateni stiutori de carte , nu in codrii si in pesteri , precum preotii dacilor si ai lui popa Teodosie ... Se induce ideea ca apostolul i-ar fi crestinat pe romani , in conditiile in care poporul roman nu exista atunci , ci abia peste aproape un mileniu ... Cata prostie si cata marsavie ! Ce pot face pentru galbeni , tucalarii lui popa Mortu , Mache securistul , Spagoveanul etc. ...