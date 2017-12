Mii de credincioşi, la Bobotează!

Ultima mare sărbătoare de iarnă închinată Mântuitorului Iisus Hristos, Boboteaza, a fost prăznuită, ieri, de creştinii ortodocşi din toată ţara. Dis-de-dimineaţă, aproximativ zece mii de credincioşi s-au adunat la Catedrala Arhiepiscopală “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Constanţa pentru a participa la Sfânta Liturghie oficiată de Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, în cinstea Botezului Domnului. “Intrând fiul lui Dumnezeu în Iordan, apele şi toată firea înconjurătoare se sfinţesc. Îngerii coboară din cer şi vorbesc cu oamenii. Se sfinţesc oamenii, animalele, marea, pământul, se sfinţeşte cerul cu toate corpurile din univers, planetele, soarele, luna şi stelele. Toată firea se sfinţeşte şi se înnoieşte pentru că Sfânta Treime din cer intră în Univers, iar Fiul pe pământ izvorăşte lumină prin Duhul Sfânt pe care îl primeşte. De aceea, bucuria cerului şi a pământului se unesc şi este bucurie deplină în toate făpturile. La această sărbătoare suntem chemaţi la bucurie, la iubire, la pace, la lumină, la biruinţă, la iertare, la unirea cu îngerii şi cu sfinţii”, a declarat Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

AU ÎNVINS VALURILE ŢINÂND CÂTE O CRUCE ÎN MÂNĂ După terminarea slujbei, credincioşii, forţele de ordine, cele şase care trase de boi şi asini, în care se aflau butoaie din lemn cu apă, soborul de preoţi şi diaconi şi Arhiepiscopul Tomisului au pornit în procesiune spre Faleza din faţa Cazinoului. Înaltpreasfinţitul Teodosie, în prezenţa enoriaşilor şi a viceprimarului judeţului Constanţa, Gabi Stan, a oficiat slujba de sfinţire a apei - Agheasma Mare, credincioşii aşteptând după barajul stabilit de forţele de ordine. După terminarea slujbei, nici ploaia şi nici valurile înalte nu l-au împiedicat pe Arhiepiscopul Tomisului să se deplaseze cu barca pentru a arunca trei cruci de lemn în mare. Motorul bărcii nu a pornit de la prima încercare, iar un val înalt a udat veşmintele Înaltpreasfinţitului, însă micul incident s-a sfârşit cu bine. Cele trei cruci au fost aruncate în apă, iar 14 tineri curajoşi au sărit să le recupereze, cei mai mulţi dintre ei fiind salvamari. Numai trei au dat dovadă de forţă mai mare în lupta cu apa rece şi cu valurile mari, fiind desemnaţi câştigători. Daniel Lovin are 28 de ani şi este din Năvodari. “Este pentru prima dată când iau parte la acţiunea de scoatere a crucilor din apă. M-am hotărât să particip în memoria colegului nostru Bogdan Ciubotariu, care şi-a pierdut viaţa în timpul unei misiuni de salvare”, a declarat Lovin. Dan Teodor Aneste, de 25 de ani, a participat pentru a doua oară la recuperarea crucilor din mare, obţinând şi anul trecut o cruce. Mihail Michena Fedul, de 22 de ani, antrenor de delfini la Delfinariul din Constanţa este cel de al treilea tânăr care a ieşit din apă ţinând o cruce în mână. “Este al treilea an în care particip la acest eveniment. Acum, la fel ca şi în anii trecuţi am reuşit să recuperez o cruce din apele mării. Sunt foarte bucuros, sper să îmi poarte noroc”, ne-a spus tânărul. Potrivit Arhiepiscopului Tomisului, cei care au prins crucea au obţinut o mare victorie, un semn că Dumnezeu le este aproape.

S-AU ÎMBULZIT PENTRU O STICLĂ DE AGHEASMĂ Arhiepiscopia Tomisului a pregătit aproximativ 70.000 de pet-uri cu apă sfinţită pentru credincioşi. După ce crucile au fost recuperate din apa mării, enoriaşii şi-au pierdut răbdarea şi au început să împingă barajele formate de forţele de ordine cu scopul de a obţine o sticlă cu agheasmă. În scurt timp, jandarmii au început să împartă nerăbdătorilor din apa sfinţită special ambalată pentru ei. În timpul slujbei de sfinţire a apei, o femeie de aproximativ 60 de ani a leşinat, fiindu-i acordate primele îngrijiri medicale, ulterior fiind transportată la ambulanţă. În timp ce credincioşii se îmbulzeau pentru a prinde o sticlă cu apă sfinţită, în apropierea carelor în care se aflau butoaiele cu apă, un bărbat de aproximativ 70 de ani a leşinat, primind la rândul său îngrijiri medicale de la medicii care asigurau serviciul de asistenţă medicală. La finalul festivităţii, în cinstea Mântuitorului Hristos, cele şase care trase de boi şi măgari au plecat în procesiune pe străzile Constanţei, astfel încât apa sfinţită să ajungă şi la oamenii care, din diferite motive, nu au reuşit să vină pe faleza din faţa Cazinoului. Începând din 6 ianuarie, timp de opt zile, credincioşii trebuie să guste pe nemâncate din Agheasma Mare. Cu apa sfinţită se stropesc crucile şi troiţele spre a fi binecuvântate, clopotele, vasele şi veşmintele liturghice, icoanele şi bisericile.