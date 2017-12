Mii de dosare întârziate în programul Kogălniceanu

Doar 75 de dosare depuse de întreprinzători în cadrul programului Kogălniceanu au ajuns la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), o mare parte dintre ele aflându-se încă la bănci, pentru analiză. „În programul Kogălniceanu, care are un circuit, întâi se face o analiză de eligibilitate la Agenţia pentru IMM-uri. Acolo am înţeles că sunt aproape 3.500 de dosare analizate. Alte 1.500 - 1.800 sunt în bănci, într-un ciclu de lucru mai mult sau mai puţin avansat, în opinia mea însă destul de întârziate. La noi au ajuns şi au fost finalizate doar 75”, a declarat preşedintele FNGCIMM, Aurel Şaramet. El a precizat că dacă de la bancă a venit dosarul complet, FNGCIMM l-a aprobat a doua zi. Programul Kogălniceanu are un buget de 165 milioane lei.