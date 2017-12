Mii de euro pentru paza Ministerului Educaţiei

Atunci când vine vorba despre reabilitarea unităţilor de învăţământ din România, reprezentanţii Ministerului Educaţiei susţin, sus şi tare, că nu dispun de bani. Doar din acest motiv, mai marii Educaţiei, de altfel bine intenţionaţi şi foarte simţitori la problemele pe care le are sistemul de învăţământ românesc, alocă fonduri cu ţârâita şcolilor şi liceelor. Din păcate, realitatea diferă foarte mult de declaraţiile oficialilor portocalii. La începutul acestui an, Ministerul Educaţiei a încheiat contracte de achiziţie publică în valoare de peste 150.000 de euro, fără TVA. Mai mult, deşi este vorba despre bani publici, majoritatea contractelor au fost atribuite prin achiziţie directă şi nu prin licitaţie, pe o perioadă de 12 luni. Printr-un contract de achiziţie publică încheiat în data de 5 ianuarie 2012 cu firma SC Drumeţul Guard SRL, ministerul plăteşte 74.957 euro fără TVA, doar pentru a asigura paza instituţiei, contractul fiind în derulare, pe o perioadă de 12 luni. De asemenea, Ministerul Educaţiei mai cheltuie, în acest an, peste 17.000 de euro pentru servicii TelVerde în cadrul inspectoratelor şcolare judeţene. Asta în condiţiile în care încă mai sunt şcoli care nu au grupuri sanitare, ai căror pereţi stau să cadă şi care abia îşi primesc, în fiecare an, avizul sanitar, din cauza condiţiilor improprii în care se desfăşoară procesul de învăţământ. Reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) au clasificat contractele încheiate de Ministerul Educaţiei drept o risipă a banului public fără nicio remuşcare. „Cei aproape 75.000 de euro pe 12 luni pentru pază înseamnă salariile a 32 de paznici pe un an. La Ministerul Educaţiei sunt şapte posturi de paznici. Diferenţa înseamnă profit pentru firma respectivă. Şcolile au nevoie de paznici, fochişti etc., iar ministerul rispeşte banul public fără nici o remuşcare”, a spus secretarul general al FSLI, Liviu Pop.