Mii de firme, scoase din piaţă

6.383 FIRME PE APA SÂMBETEI. Situaţia economică a Constanţei continuă să se deterioreze pe fondul crizei economice, dar şi al măsurilor fiscale nepotrivite implementate de Guvernul Boc. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) prezintă o situaţie cu adevărat alarmantă în ceea ce priveşte evoluţia statistică a numărului de firme care au decis să dispară din piaţă în acest an, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Potrivit situaţiei statistice, 6.383 de firme constănţene şi-au închis porţile în primele cinci luni ale acestui an faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când doar 2.993 au decis să ia această măsură. Cele mai multe, prin radieri voluntare, urmate de dizolvări şi suspendări de activitate. Ultimele date statistice ale ONRC arată, însă, că cele mai puţine operaţiuni s-au efectuat sub aspectul suspendărilor de activitate. Dacă în primele cinci luni ale anului trecut au fost înregistrate 2.302 suspendări de activitate, în 2010, numărul solicitărilor de acest gen a fost de 1.467, ceea ce înseamnă o scădere de 36,27%. În ceea ce priveşte dizolvările voluntare au fost raportate 378, faţă de 172, câte au fost anul trecut, creşterea fiind de 119,77%. În aceeaşi perioadă, şi radierile voluntare au crescut destul de mult, sute de agenţi economici constănţeni apelând la această măsură. Dacă la sfârşitul lunii mai 2009, 2.993 de firme solicitaseră radierea societăţilor, în prezent, numărul acestora a ajuns la 4.538, ceea ce înseamnă o creştere de 774%.

ÎNGROPAŢI ÎN DATORII. Nici Legea 85/2009 privind procedura insolvenţei nu i-a ocolit pe oamenii de afaceri constănţeni. În primele cinci luni ale acestui an, 445 de firme au intrat în procedura insolvenţei. „Multe falimente vin la iniţiativa debitorilor. Anul trecut, aproape 25% (sau aproximativ 5.000 de firme) din numărul total al dosarelor de insolvenţă au fost deschise la cererea debitorilor”, a declarat preşedintele Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă (UNPIR), Arin Stănescu. El susţine că procentajul insolvenţelor auto-declarate ar fi fost mult mai mare „dacă băncile nu ar fi făcut presiuni asupra debitorilor să nu deschidă” astfel de proceduri. „Dată fiind situaţia economică, nu văd ca lucrurile să se schimbe înainte de 2011”, a spus Stănescu. În acelaşi timp, Stănescu afirmă că şansa creditorilor chirografari (ale căror creanţe nu sunt însoţite de garanţii - n.r.) de a recupera ceva este foarte mică. Aceştia fac parte, în general, din rândul furnizorilor celor intraţi în faliment. „Numai băncile, salariaţii şi creditorii bugetari au speranţa de a recupera ceva, iar creditorii chirografari nu au nicio şansă să-şi recupereze creanţele”, a spus Stănescu. La nivelul judeţului Constanţa, numărul total de agenţi economici activi din punctul de vedere juridic era de 34.812 la finele lunii mai, din care 7.267 reprezentau persoane fizice autorizate, în timp ce 27.545 erau persoane juridice.