Mii de imobile confiscate fasciștilor, retrocedate Forumului lui Iohannis?

20:23:19 / 28 Februarie 2017

uitati-va la excrocii care ne conduc acum

lasa ca nu e doar Klaus exemplul negativ,uitati-va retrospectiv in ultimii ani ce jaf organizat s-a sustinut in Romania,dupa asasinarea lui Ceausescu,adevaratul erou al Romaniei.Toti "democratii"imi vor sari in cap,in special fostii comunisti care sunt atat de nesimtiti sa nu recunoasca macar si meritele "cizmarului".Asta e "democratia originala"romaneasca.Sa nu ne mai imbatam cu apa rece,noi am luat din occident ce-a fost mai rau,mai nou trebuie sa ocrotim poponarii si l.g.b.t,dezaxatii,drogatii si tot puroiul venit de la ei.Doar pretindem ca e mai bine fata de 1989.Nu e,iar asta se vede.Am ajuns ca toti excrocii internationali sa ne dea lectii in tara noastra bogata si frumoasa!Au avut grija sa ne distruga tot ce era de valoare!Pacat,oameni buni! Nu va pacaliti singuri,pentru cei de la Bruxelles suntem doar o tara de consum si groapa lor de gunoaie.