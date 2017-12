Mii de împătimiţi ai muzicii electronice, la Sunwaves

Ediţia a 15-a a Festivalului Sunwaves - „o întâlnire familiară, fără griji cotidiene, aspaţială şi atemporală”, potrivit organizatorilor - a avut loc săptămâna trecută, în Mamaia Nord, pe plaja din faţa complexului Enigma, unde au fost amplasate două corturi imense, care, la un moment dat, au devenit neîncăpătoare. Evenimentul s-a desfăşurat în patru zile consecutive, în perioada 1 - 4 mai.

Sunwaves este unul dintre cele mai importante evenimente de profil, iar anul acesta au fost prezenţi mai mulţi turişti străini ca niciodată. Vineri noapte, ca şi în restul serilor de festival, s-au strâns mii de persoane, atât români din toate colţurile ţării, cât şi străini, olandezi, italieni, germani, spanioli şi alte naţionalităţi. Amenajările interioare au fost pe măsura evenimentului, lumini şi visual-uri bine amplasate, care rupeau imaginile şi energizau mişcările. Toată lumea îmbrăcată fashion, chiar extravagant, a dansat şi scandat pe muzică electronică. La bar s-au servit băuturi diverse, iar cozile au devenit interminabile. Buna dispoziţie nu a fost transmisă numai de DJ-ii invitaţi, ci şi de publicul larg, atât de afabil şi sociabil, fiecare interacţionând cu vecinul său, în stilul şi... starea lui.

DOUĂ SCENE ŞI ZECI DE DJ Evenimentul a început în seara de 1 Mai, de la ora 22.30, când pe scena nr. 2 au „agitat” publicul Valentino Kanzyani, Nastia, Barac şi Cap. Vineri, începând cu ora 10.00, pe scena A au urcat la platane Valentino Kanzyani, Taimur, Yate, Herodot şi Inner, iar seara, de la ora 22.30, Seth Troxler, Tale of Us şi Hector. Pe scena 2 au mixat Rhadoo, Petre Inspirescu, Raresh, Dubtil şi Cristi Cons.

Sâmbătă, începând cu ora 10.00, pe scena A au urcat Lee Burridge, Audiofly şi Mahony, iar pe scena B - Wareika, Cristi Cons&, Vlad Caia, Dubtil, Mihigh, Priku şi Piticu. Tot sâmbătă, de la ora 22.30, pe scena 1, atmosfera a fost animată de către Marco Carola, Marc Antona şi Kozo, iar pe scena 2 - de către Ricardo Villalobos şi Cezar.

Ieri au fost programate reprezentaţii doar pe timp de zi, începând cu ora 10.00: pe scena A au urcat Hector, Bill Patrick şi Tini, iar pe scena B - Zip, Alexandra, Barac, Gescu, Dan Andrei, Prâslea, Cezar şi Kozo.

Mulţi tineri prezenţi la eveniment au afirmat, strâmbând din nas, că şi-ar fi dorit un alt line-up şi că evoluţia artiştilor a fost mai slabă decât în anii precedenţi, însă tot nu s-au putut lipsi de muzică, distrându-se în gaşcă, deconectaţi de grijile de acasă. Câţiva străini au declarat entuziaşti că se bucură de compania românilor, care sunt prietenoşi şi frumoşi şi care, de altfel, ştiu să comunice şi să petreacă pe „limba” lor.