Mii de irakieni au manifestat împotriva acordului de securitate SUA-Irak

Mii de şiiţi radicali au manifestat vineri, într-una dintre principalele pieţe din Bagdad, împotriva acordului de securitate cu SUA, care urmează să fie ratificat de Parlament, săptămîna viitoare. Ei au răspuns apelului liderului radical şiit Moqtada al-Sadr, care le-a cerut să respingă acordul, deja adoptat de Guvern şi care prevede retragerea totală a trupelor americane din Irak pînă la sfîrşitul lui 2011. În calm, manifestanţii s-au aşezat pe covoraşele de rugăciune pe strada Saadun, un bulevard care duce în piaţa al-Fardaouss. ”Dacă forţele americane nu pleacă, sînt alături de voi pentru a-i face să plece aşa cum doriţi, dar să nu fie contrar religiei”, a spus al-Sadr, într-un mesaj citit de un colaborator. ”Dacă pleacă şi dacă voi, irakienii, vă temeţi că inamicii veniţi din afară vă vor transforma pămîntul în cîmp de bătălie, voi fi, cu susţinătorii mei, un adevărat scut pentru Irak”, a adăugat liderul şiit. Moqtada al-Sadr se află în Iran, potrivit americanilor. El a chemat la o rezistenţă paşnică. ”Rezistenţa va continua, în pofida acordului. Însă susţinătorii aripii civile a curentului lui al-Sadr trebuie să folosească ideile lor şi nu armele”, potrivit mesajului. Bannere, în engleză şi arabă, spuneau: ”Nu vrem un acord de securitate care face din Irak un prizonier fără suveranitate” sau ”Forţele de ocupaţie trebuie să plece din Irak chiar acum”. O efigie a preşedintelui american, George W. Bush, a fost agăţată de statuia care o înlocuieşte pe cea a lui Saddam Hussein, dărîmată la sosirea armatei americane în Bagdad, în aprilie 2003. Pe manechin scria ”Acordul de securitate este ruşinos şi umilitor”. Apoi efigia a fost arsă. ”Acordul le permite ocupanţilor să stea trei ani, în timp ce preşedintele ales, Barack Obama, propune retragerea în 16 luni. Cerem Guvernului irakian să aibă răbdare şi să aştepte ordinul de plecare dat de Obama”, a spus un imam.

Între timp, Guvernul american a informat, joi, 172 de societăţi de securitate care acţionează în Irak că-şi vor pierde imunitatea de la începutul lui 2009, conform acordului cu Irakul asupra viitorului statut al forţelor americane. Doi responsabili ai administraţiei americane, unul reprezentînd Departamentul de Stat, celălalt Pentagonul, au spus că au avut întîlniri cu reprezentanţii societăţilor respective, pentru a-i avertiza în legătură cu viitorul lor statut în Irak. Ei le-au citit un comunicat care spune că începînd din 2009, subcontractorii nu mai pot beneficia de ampla imunitate pe care au avut-o începînd din 2003. Textul oficial al acordului asupra statutului forţelor americane din Irak, SOFA, care mai are nevoie de aprobarea Parlamentului irakian, nu a fost încă făcut public, dar, potrivit unuia dintre oficiali, el stipulează că societăţile private de securitate trebuie să răspundă pentru actele lor în primul rînd în faţa legii Irakului. Efectivele companiilor private din Irak sînt superioare celor ale armatei americane: armata americană are 150.000 de oameni în 400 de baze, în timp ce 122 societăţi private de securitate - mai ales americane şi britanice - au 163.000 de angajaţi. Departamentul de Stat are 5.500 subcontractaţi, în timp ce Agenţia americană pentru Dezvoltare Internaţională, USAID, are 4.800. Oficialul din Pentagon a asigurat că nicio companie privată nu este ameninţată cu plecarea din Irak din cauza ridicării imunităţii. El a explicat că aceste societăţi au început deja să se adapteze, ridicarea imunităţii fiind aşteptată de la un incident ce a implicat societatea americană Blackwater, în septembrie 2007, cînd agenţii acesteia care escortau un convoi diplomatic au deschis focul într-o intersecţie din Bagdad, ucigînd 17 civili.