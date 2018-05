Mii de oameni vor să mănânce „Grătar cu Dragnea”! Ghinion! N-au noroc

Peste 6.000 de oameni sunt interesați de grătarul organizat de Liviu Dragnea la sediul PSD. Evenimentul a fost creat pe Facebook, însă elanul celor interesaţi este tăiat chiar de şeful social-democraților. Liviu Dragnea spune că va aduce mici din Teleorman, dar doar pentru gălăţeanul care a pierdut pariul. Oamenii par să nu fi înţeles mesajul liderului PSD şi se mobilizează în continuare pe Facebook. „Acel domn care a pus pariu pe o navetă cu bere că eu nu sunt la volan – căruia i-am livrat un selfie – l-am întrebat ce facem cu naveta cu bere, omul a spus că îşi ţine promisiunea eu am spus că, fiind o gazdă bună, aduc micii şi vă spun că aduc mici din Teleorman. Vă aştept să veniţi acolo şi sper să mâncaţi cu mine măcar un mic sau două persoane la un mic dacă nu aveţi curaj unul întreg şi să bem o bere. Şi cu alcool, şi fără alcool”, a spus Liviu Dragnea. El a fost întrebat dacă vor fi invitate la grătar şi persoanele care şi-au anunţat intenţia de a participa la evenimentul deschis pe Facebook „Grătar la Dragnea”. Șeful PSD a răspuns: „Nu, pentru că nu cu ei am discutat. Eu n-am făcut rămăşag cu ei. Mai era o doamnă care ar fi vrut să vină şi a zis că bea doar limonadă. Aşa, de unde să am eu atâţia mici, domnişoară, să vin la toţi oamenii cu care mi-ar fi drag”, a afirmat Liviu Dragnea.