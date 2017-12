Mii de patroni au pus lacăt pe afacere

Deşi numărul firmelor cu activitate suspendată a scăzut uşor faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, povara taxelor şi a recesiunii face în continuare victime în rândul agenţilor economici. Potrivit ultimelor date ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), de la începutul acestui an şi până la sfârşitul lui august şi-au suspendat activitatea în judeţul Constanţa peste 2.000 de firme. Comparativ cu anul 2009, când, în primele opt luni, s-au înregistrat 3.838 de suspendări de activitate, anul acesta s-au înregistrat 2.343 de suspendări de activitate, reprezentând o scădere de 38,95%. În ceea ce priveşte dizolvările voluntare, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul trecut, când s-au înregistrat 586 dizolvări voluntare la nivelul judeţului, anul acesta s-au înregistrat 503 dizolvări voluntare, reprezentând o scădere de 14,16%. Pe de altă parte, cea mai importantă creştere s-a înregistrat la capitolul radieri. Numărul radierilor voluntare s-a ridicat în primele opt luni din acest an la 4.965, reprezentând o creştere de 429%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când s-au înregistrat 938 de radieri voluntare. Cea mai mare parte a radierilor este reprezentată de persoanele fizice autorizate, care au fost sancţionate astfel pentru neexercitarea dreptului de opţiune. Nici Legea 85/2009 privind procedura insolvenţei nu i-a ocolit pe oamenii de afaceri constănţeni. De la începutul anului şi până la sfârşitul lunii august, 693 de firme au intrat în procedura insolvenţei. De altfel, specialiştii în insolvenţă sunt de părere că procentajul insolvenţelor auto-declarate va continua să crească în perioada următoare, presaţi de debitori. La nivelul judeţului Constanţa, numărul total de agenţi economici activi din punctul de vedere juridic era de 34.624 la finele lunii august, din care 7.536 reprezentau persoane fizice autorizate, în timp ce 27.088 erau persoane juridice. La nivel naţional, datele ONRC arată că numărul firmelor care au ales să îşi suspende temporar activitatea a scăzut în primele opt luni la aproximativ jumătate faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Mai exact, 54.200 de companii şi-au închis porţile pentru maximum trei ani în primele luni ale acestui an. Şi dizolvările voluntare au scăzut la circa o treime din nivelul înregistrat în 2009. Pe de altă parte, radierile voluntare au crescut de peste cinci ori, până la aproape 150.000 de agenţi economici. În concluzie, bilanţul pe primele opt luni ale anului 2010 arată că aproape 210.000 de companii şi persoane fizice autorizate au ieşit din economie, atât temporar, cât şi definitiv, cu peste 40% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut.