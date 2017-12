Mii de pensionari constănțeni trăiesc pe datorie

Pentru mulți pensionari din Constanța, venirea Sărbătorilor de Iarnă nu a însemnat decât costuri mai mari la întreţinere. Așa se face că unii și-au făcut Crăciunul și Anul Nou... în rate. Doar în decembrie 2014, 439 de vârstnici s-au împrumutat la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Constanța, cu o sumă totală de 1.027.200 de lei. Cei mai mulţi s-au îndatorat ca să își plătească restanțele la întreținere sau să își rezolve diverse probleme de sănătate, iar în ultimă instanță, au luat bani cu împrumut ca să aibă ce pune pe masă. „Bătrânii care vin la noi se împrumută pentru a-şi achita facturile, dar şi să-şi cumpere medicamentele fără de care nu pot trăi. Ei sunt mai puţin interesaţi de masa festivă. Se mulțumesc cu puțin”, a declarat președintele CARP Constanța, Corneliu Enăchescu.

ÎMPRUMUTURI DE 400, DAR ȘI DE 6.000 DE LEI

Pentru a avea Sărbători călduroase, cea mai mare sumă împrumutată a fost, în decembrie anul trecut, de 6.000 de lei, dar au existat și pensionari care au avut nevoie de doar 400 de lei, potrivit reprezentanților CARP Constanța. Oamenii spun că pensiile pur și simplu nu le ajung pentru toate cheltuielile.

CARP CONSTANȚA ESTE ASALTATĂ ZILNIC DE ZECI DE PENSIONARI CARE COTIZEAZĂ CĂTRE INSTITUŢIE, PENTRU A OBŢINE UN ÎMPRUMUT.

De la începutul anului trecut, CARP Constanța a acordat 8.106 împrumuturi, în valoare de 20.263.000 de lei, cu 1.000.000 de lei mai mult față de 2013, când a acordat împrumuturi de 19.260.000 de lei. De cele mai multe ori, bătrânii recurg la această metodă forţaţi de pensiile mici, care nu le îngăduie obţinerea unui credit bancar. Cea mai mare sumă care poate fi împrumutată de către un pensionar este de 6.000 de lei. După o viaţă de muncă, Ionel Vasile primeşte o pensie de doar câteva sute de lei. Bărbatul a venit dis-de-dimineaţă la CARP Constanța pentru a face un împrumut. ”Am rămas în urmă cu întreţinerea, trebuie să plătesc aproape 600 de lei. După 28 de ani de muncă, am o pensie de 600 de lei”, a spus pensionarul. Și Amelia Popovici a venit la sediul CARP Constanța pentru a face un împrumut de 2.000 de lei. „Am un venit lunar de 400 de lei și s-au împlinit opt ani de când activez la CARP. Ultima dată am luat 600 de lei, ca să îmi pot plăti datoriile“, s-a plâns femeia de 71 de ani. Cei trei copii pe care bătrâna îi are nu o pot ajuta, pentru că locuiesc în chirie și abia pot face față zilei de mâine, cu un salariu minim pe economie. CARP a fost ultima soluție, deoarece de bănci nici nu se poate apropia. Niciuna nu i-ar acorda un credit cu un venit atât de mic. Cu carnetul de membru la CARP, alături de cuponul de pensie şi buletin, alte zeci de pensionari aflați în aceeași situație vin zilnic să ceară bani cu împrumut. „Fiecare pensionar cotizează cu cât vrea şi poate, iar apoi poate împrumuta de trei ori suma cotizată, chiar din momentul în care se înscrie. Dacă depune 330 de lei pe cotizație, poate lua un împrumut de 1.000 de lei, sau poate depune aproximativ 670 de lei și va primi 2.000 de lei, spre exemplu“, a explicat Enăchescu. Însă, pentru a beneficia de un împrumut, pensionarii trebuie, întâi de toate, să devină membri ai instituției, plătind o cotizație de 1% din pensie. În toate cazurile este nevoie de un girant, care să fie de asemenea pensionar. În cazul în care pensionarul nu achită datoria, se pune poprire pe pensia sa. În prezent, CARP Constanța numără 13.660 de membri.