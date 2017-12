Mii de poliţişti încep, de azi, proteste în toată ţara

Mii de poliţişti vor protesta, de azi pînă vineri, în toată ţara, între orele 10.00 şi 12.00, din cauza lipsei banilor în sistem. În Bucureşti, protestatarii vor picheta Palatul Cotroceni, Guvernul, Ministerul de Finanţe şi cel de Interne, iar în judeţe, prefecturile şi sediile Inspectoratelor de Poliţie. La Constanţa, aproape 400 de poliţişti vor picheta numai sediul Prefecturii, reprezentantul Executivului în teritoriu nu şi cel al Inspectoratului, întrucît, spun ei, IPJ Constanţa nu are nicio vină vizavi de neajunsurile revendicate. În plus, poliţiştii care nu ies în stradă vor purta banderole albe. Liderul Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC), Marin Gruia, a declarat că poliţiştii aşteaptă un răspuns clar de la guvernaţi referitor la situaţia financiară şi la drepturile băneşti, precum şi în legătură cu cele 10 zile de concediu fără plată anunţate pentru bugetari. „Am ajuns în situaţia în care ne plătim şi combustibilul pentru intervenţii şi facem dosare cu bani de acasă. Dacă ne trimit în concediu fără plată, va fi dezastru, în condiţiile în care sîntem deja în lipsă de oameni”, a spus Gruia. Liderul sindical este nemulţumit că nu există bani pentru plata compensaţiilor de chirie, pentru prime de vacanţă şi pentru alte drepturi băneşti prevăzute de lege. Gruia a mai declarat că, dacă protestele nu vor avea efecte la nivelul guvernanţilor, va da în judecată Ministerul de Interne pentru neplata drepturilor poliţiştilor. SNPPC este cel mai important sindicat din domeniu, avînd în jur de 50.000 de membri. Şi Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor ProLex, care susţine că are în jur de 15 mii de membri, a început, pe 10 august, protestele.