08:17:03 / 11 August 2014

De handel

Cum poti sustine un infractor, chiar nu mai avem nici un reper moral?Suntem chiart atat de slugarnici?Nu va mai mirati fratilor ca va este greu,asta vreti si asta e dovada ca suntem un neam de slugi.Si eu as fura 100 de milioane de euro si as face acte de caritate de 50 daca nu patesc nimic.Varanul, prin functia si influenta lui a subevaluat un teren de 500 de ori,deci a comis o infractiune si prostimea iese in strada sa fie solidari cu el.Gadea ala, cand simte pericolul in buzunar,uita si de religia parintilor sai pe care o pastra cu sfintenie si apare in sabat in fruntea manifestantilor.Este jalnic,e trist de ce suntem in stare ca natie.Suntem o natie de slugi majoritatea dintre noi,daca nu slugarim aici pentru o coaja de paine slugarim in strainatate stergand la cur pe unii si altii pentru un banut,dar nu ne unim fortele sa ii strangem de gat pe cei care isi bat joc de noi si ne umilesc zi de zi.