Mii de români, la concertul lui Ali Campbell

Concertul susţinut de fostul solist al trupei UB40, Ali Campbell, la Bucureşti, a ţinut în picioare peste 3.500 de oameni, joi seară, la concertul de la Sala Palatului din Bucureşti, de la prima piesă până la ultimul bis. Publicul a cântat şi a dansat non-stop în ritmul hit-urilor pe care Ali Campbell le-a lansat de-a lungul carierei sale de peste trei decenii. Timbrul său special şi dragostea cu care răspândeşte mesajul muzicii reggae i-au vrăjit încă din primele secunde pe cei prezenţi. Cântăreţul a apreciat că a fost cel mai bun din toate cele patru show-uri pe care le-a susţinut până acum în România.

Show-ul a debutat la ora 20.15, cu recitalul trupei Taxi. Publicul a primit cu căldură hit-urile semnate Dan Teodorescu. Înainte de a-şi lua „la revedere” de la public, pe scenă şi-a făcut apariţia Compania 7, un grup format din artişti şi actori, care a prezentat o versiune proprie a piesei „Cele două cuvinte”, foarte gustată de cei prezenţi. Prinţesa Marina Sturdza, unul dintre cei implicaţi în acţiunile Fundaţiei FARA, a ţinut un scurt discurs, după care l-a introdus în scenă pe cel care este recunoscut drept cel mai mare artist de reggae al momentului.

Ali Campbell şi-a făcut apariţia însoţit de trupa sa, The Dep. Lista pieselor care s-au înşiruit de-a lungul celor 90 de minute de recital a conţinut toate hit-urile pe care Campbell le-a compus şi lansat alături de trupa UB40, dintre care nu au lipsit “Here I am”, “The Way You Do”, “Nothing Ever Changes”sau “Cherry Oh Baby”. Ali şi trupa lui şi-au luat apoi „la revedere” de la public, însă aplauzele şi ovaţiile prelungite i-au readus în scenă pentru ultimele două piese: “Can’t Help Falling In Love” şi “Red Red Wine”. Ali Campbell a mulţumit publicului pentru o seară minunată şi le-a transmis celebrul său “Big Love!” tuturor celor prezenţi. În culise le-a declarat organizatorilor că aşteaptă cu nerăbdare să se întoarcă în România, pentru că a început să-i iubească pe români. Banii obţinuţi din show-ul amintit au fost donaţi fundaţiei FARA, în beneficiul copiilor cu probleme.