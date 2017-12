Mîine, la Focşani RCJ Farul joacă pentru calificarea în finala Cupei României la rugby

Rugbyştii Farului visează cu ochii... deschişi la finala Cupei României! Este mult pînă acolo, mai ales că sorţii au fost nemiloşi şi i-au scos în cale, în semifinale, pe campionii de la Steaua. Campioni care îşi doresc mult eventul... dar pe teren, totul este posibil. Partida se joacă sîmbătă, de la ora 11.00, la Focşani.

Antrenorii şi tinerii rugbyşti ai Farului au avut posibilitatea să-şi studieze pe îndelete adversarii din semifinala Cupei României chiar la Constanţa, unde Steaua a devenit pentru al doilea an consecutiv campioană naţională. „Sigur că i-am văzut, însă am simţit mai mult regretul că nu am putut fi şi noi într-una din finale”, a declarat antrenorul Virgil Năstase la începutul antrenamentului de ieri. Cîştigarea campionatului nu a potolit nici pe departe setea de succes a steliştilor antrenaţi de Marin Moţ. „Vrem eventul, dacă se poate... de ce nu? Ne pare rău că jucăm în semifinală contra Farului, dar ăsta este sportul… oricum, ne-am simţit excelent la Constanţa şi mulţumim suporterilor care ne-au încurajat în finala cîştigată contra Aradului”, a declarat căpitanul Stelei, Marcel Mihalache. „Nu avem cum să nu ne dorim eventul, am cîştigat ce era mai greu, ar fi păcat să o dăm în bară tocmai acum. Ne vom pregăti pentru meciul cu Farul ca şi cum ar fi o finală de campionat”, spunea şi tînărul taloner Bogdan Zebega.

Constănţenii îşi doresc surpriza

Chiar dacă Moţ nu va folosi în meciul contra „marinarilor” garnitura standard, valoarea lotului militar îi indică pe aceştia favoriţi la cîştigarea partidei de mîine. „Steaua este o echipă profesionistă, şi este normal să gîndească aşa, însă vrem ca în meci să prestăm un joc de rugby frumos. Aştept de la tinerii mei jucători dăruire, maturitate şi să arate că merită să apere culorile Farului. La urma urmei, ne gîndim şi noi la surpriză”, este de părere Năstase. Din păcate, problemele de lot îi dau mari bătăi de cap tehnicianului farist, care nu poate conta la Focşani pe cei patru georgieni, şi nici pe căpitanul Daniel Carpo, selecţionat în reprezentativa de rugby în şapte pentru calificarea la Campionatul European. „Încercăm să alcătuim o echipă din jucătorii valizi la ora asta. Va fi o formaţie din jucători tineri, care nu au prea jucat în campionat, dar acum au şansa să demonstreze că au valoare şi îşi merită locul în lotul constănţean”, a încheiat Năstase.

Chiar şi cu mulţi indisponibili, Rugby Club Judeţean Farul încearcă imposibilul sîmbătă, la Focşani - o calificare în marea finală a Cupei României, trofeu drag constănţenilor, care străluceşte deja în vitrina cluburilor municipale de handbal şi volei. Mai ales că au de şters impresia nefavorabilă a unui campionat modest. În cealaltă semifinală se întîlnesc Dinamo şi Remin Baia Mare, reeditarea finalei mici a campionatului.