Mika Hakkinen: “Never drink and drive”, un mesaj puternic!

Celebrul pilot de Formula 1 Mika Hakkinen, dublu campion mondial în 1998 şi 1999, a lansat ieri la Bucureşti, într-o conferinţă de presă, o campanie împotriva conducerii sub influenţa băuturilor alcoolice, în calitate de ambasador al „Johnnie Walker – Join the pact”, pentru promovarea consumului responsabil de alcool. „Am ajuns ieri (n.r - marţi) şi aveţi o ţară frumoasă şi un oraş frumos, cu oameni prietenoşi. Sunt binecuvântat să fiu aici, la invitaţia Johnnie Walker, pentru a răspândi mesajul. Am fost în 35 de ţări până acum anul acesta şi vor mai urma altele. Mesajul campaniei “Never drink and drive” este unul foarte puternic şi a avut mult succes până acum\", a declarat Hakkinen. Întrebat de jurnalişti care este cea mai plăcută amintire din Formula 1, pilotul finlandez a răspuns: “Am fost zece ani în Formula 1 şi am avut perioade bune, dar cred că etapa când am câştigat Campionatul Mondial din 1998 este cea mai importantă. Cursele m-au învăţat ce înseamnă succesul, iar succesul este realizat de munca în echipă. Pentru a deveni campion mondial ai nevoie de mult timp. Eu mi-am început cariera când aveam cinci ani, aşa că a fost o călătorie lungă. Ai nevoie de mult devotament, energie consumată, dar şi disciplină. Aşa este şi în viaţa reală\", a spus Hakkinen.

DEMONSTRAŢIE Dublul campion mondial a vorbit despre coechipierii pe care i-a avut de-a lungul carierei sale extraordinare. \"Am avut mulţi coechipieri în carieră, ca Ayrton Senna, Nigel Mansell, piloţi mari, dar cu caractere diferite. A fost o experienţă deosebită să fiu în Formula 1 şi am avut perioade fericite. Ştiu de ce ai nevoie pentru a-ţi păstra controlul, pentru a câştiga Grand Prix-uri sau pentru a deveni campion mondial în Formula 1. Pentru a câştiga ai nevoie să te concentrezi, iar să bei şi să conduci nu te duce către succes\", a declarat Hakkinen. Acesta a susţinut ieri, pe un minicircuit, la “Băneasa Shopping Center”, o demonstraţie la volanul unui supercar Caparo T1. “Voi avea ocazia să iau oameni în această supermaşină şi să le arăt de ce ai nevoie pentru a păstra controlul. Va fi zgomotos şi distractiv\", a declarat Hakkinen în cadrul conferinţei de presă. Pe de altă parte, cms. şef de poliţie, director adjuct la Direcţia Rutieră, Costin Tătuc a menţionat că numărul accidentelor rutiere cauzate de consumul de alcool a scăzut în primele patru luni ale anului comparativ cu perioada similară din 2012. \"Ne preocupă foarte mult această campanie, pentru că în continuare se produc accidente de circulaţie din cauza alcoolului. Ca o veste bună, avem o scădere de 15,1% în ceea ce priveşte numărul de accidente cauzate de alcool în primele patru luni ale anului. În cazul accidentelor grave, alcoolul are o incidenţă de 6,5%\", a declarat Tătuc.