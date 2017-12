Mikel Arteta, în staff-ul lui Manchester City

Mikel Arteta, fostul fotbalist al lui Arsenal Londra şi Everton, a anunţat, duminică, pe contul oficial de Twitter, că va face parte din staff-ul lui Manchester City, din postura de antrenor în cadrul clubului.

În vârstă de 34 de ani, Arteta s-a retras din cariera de fotbalist la sfârşitul sezonului 2015-2016 al Premier League. Spaniolul a recunoscut că nu mai poate performa la nivel înalt, în conformitate cu pretenţiile formaţiei Arsenal Londra.

Arteta a luat decizia de a lucra cu fostul său antrenor de la Barcelona, Pep Guardiola, care a venit pe Etihad Stadium în această vară. Presa din Anglia scrie că fostul mijlocaş a refuzat o ofertă din partea lui Tottenham Hotspur.

Duminică, Mikel Arteta a postat un comunicat oficial pe contul său de Twitter în legătură cu viitorul pas al carierei în fotbal:

"În urma recentelor speculaţii din media cu privire la viitorul meu, pot să confirm că voi pleca de la Arsenal, mă vor retrage din cariera de fotbalist şi voi face parte din echipa tehnică a lui Manchester City. Am petrecut cinci ani fabuloşi la Arsenal, a fost o onoare şi un privilegiu să fiu căpitanul unui asemenea club mare. Vreau să le mulţumesc colegilor, antrenorului, conducerii şi fanilor pentru susţinerea extraordinară de care am avut parte pe durata şederii mele. Nu voi uita niciodată timpul petrecut aici şi voi păstra în amintire Cupa FA şi Community Shield câştigate în sezoane consecutive.

Abia aştept provocarea de la Manchester City. Oportunitatea de a juca alături de Pep Guardiola şi echipa sa este fabuloasă pentru viitorul meu. Am lucrat mult în ultima vreme pentru a-mi dezvolta abilităţile de antrenor şi am fost privilegiat să lucrez cu nişte tehnicieni foarte buni. Voi folosi părţi din ce am învăţat de la ei, la care se va adăuga experienţa mea de jucător".