Miki a avut parte de concerte cu peripeţii

După ce a luat o pauză, pentru a putea pregăti cît mai bine lansarea noului album, Miki a revenit în centrul atenţiei cu o piesă şi un clip nou. Artista afişează un alt look, mult mai fresh, aşa cum este şi linia noului album, pe care îl va lansa oficial în această toamnă. Odată cu revenirea în atenţia publicului, interpreta a avut parte de cîteva concerte cu… peripeţii. „Mi s-au rupt hainele, chiar şi tocul mi s-a rupt pe scenă în timpul unui concert, dar am reuşit să trec peste acestea şi să fiu O.K.”, a mărturisit Miki. Artista îşi aduce aminte că nici în perioada în care activa în trupa „K-pital” nu a scăpat de… stresul de pe scenă. „În timpul trupei K-pital aveam haine de scenă foarte largi, iar la un concert, m-am apropiat foarte mult de public şi fanii m-au apucat de pantaloni, am reuşit cu greu să scap de acolo”, a mai spus Miki.