Miley Cyrus s-a despărţit de iubit

Vedeta a povestit pe pagina ei de Twitter cu multă tristeţe cît este de marcată este de despărţirea de iubitul ei, modelul Justin Gaston: „Lacrimile sînt cuvintele pe care inima nu le poate rosti”. În replică, tînărul de 20 de ani, fost concurent al showului „Nashville Star” şi cîntăreţ de muzică country în devenire, scria: „Cîte lacrimi sînt acolo? S-au şi uscat deja?”. „S-au despărţit duminică, înainte ca ea să plece la Savannah”, a declarat o sursă apropiată cuplului. Miley Cyrus, în vîrstă de 16 ani, a zburat spre locaţia din statul Georgia pentru a începe filmările la noua ei producţie, „The Last Song”. Motivul despărţirii se pare că s-ar datora geloziei lui Justin Gaston privind relaţia prea apropiată pe care interpreta o are cu fostul ei partener, Nick Jonas, cu care a cîntat în duet piesa „Before the Storm”. „Au înregistrat şi au petrecut mult timp împreună”, a completat sursa. Tot pe pagina web a vedetei, Miley Cyrus completează: „De ce doare atît de mult să spui adio?”, ca mai tîrziu să adauge: „Tati îmi oferă terapie. Asta merită 10.000.000 de dolari”.

Adolescenta a devenit celebră în 2006, cînd a apărut în show-ul produs de Disney, „Hannah Montana”, unde interpretează o adolescentă cu viaţă dublă: o studentă şi o vedetă pop.