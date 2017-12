Miley Cyrus visează la Katy Perry

Cântăreaţa şi actriţa Miley Cyrus se menţine constantă în intenţiile sale de şoca şi a recunoscut că are vise erotice cu frumoasa sa colegă… Katy Perry. Fosta vedetă a show-ului Disney „Hannah Montana”, Miley Cyrus, a scris recent pe contul său de Twitter despre fanteziile nocturne pe care le are cu Katy Perry. „Am avut vise despre @katyperry toată noaptea. Doamne ce bine a fost! #cherrychapstick trebuie să ne vedem mai des! Xxxxx”, a scris Miley Cyrus. Nu este prima dată când starleta americană recunoaşte că are o pasiune pentru o femeie. Deşi este logodită cu chipeşul actor australian Liam Hemsworth, aceasta a dezvăluit acum câteva luni că actriţa Kristen Stewart îi face inima să bată de câte ori o vede.