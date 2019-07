Miliardar american, apropiat al Casei Albe, arestat pentru trafic de minore

Bancherul miliardar Jeffrey Epstein, un apropiat al lui Clinton, Trump şi al prinţului Andrew, a fost reţinut pentru trafic de minori, în perioada 2002 - 2005, în New York şi Florida, iar arestarea sa are loc la 11 ani după ce a făcut închisoare pentru solicitarea serviciilor unor prostituate. Epstein urmează să fie audiat luni la Curtea Superioară din New York.

Cele mai recente acuzaţii care i se aduc miliardarului sunt acelea că angajaţi ai săi l-au pus în legătură cu minore, cele mai tinere având 14 ani, iar Epstein a întreţinut relaţii sexuale cu acestea, deşi ştia ce vârstă au. Epstein ar fi plătit tinerele cu bani gheaţă pentru "masaje", dar ulterior le-a abuzat sexual. Potrivit procurorilor, unele victime au fost apoi oferite de Epstein altor persoane, pentru servicii sexuale.

În urmă cu 11 ani, Epstein, în vârstă de 66 de ani, care are legături cu Hollywood-ul şi lumea politică din SUA, a fost condamnat la 18 luni de închisoare, după ce a pledat vinovat la acuzaţiile de solicitare a serviciilor unor prostituate. Atunci, el a fost acuzat că, împreună cu asistenţii săi personali, ademenea minore în locuinţa sa din Palm Beach, sub pretextul "masajelor". Ulterior, acesta le viola sau şi le plătea cu sume cuprinse între 200 şi 1.000 de dolari. Sentinţa i-a fost apoi redusă la 13 luni. În închisoare, Epstein a trăit într-o celulă privată, pe care o putea părăsi 12 ore pe zi, pentru a merge la birou, o înțelegere care ar fi fost făcută cu procuratura din Miami și ţinută secretă faţă de victimele acestuia, potrivit unei anchete a cotidianului Miami Herald.

De atunci, Epstein a continuat să fie prezent în viaţa socială, fiind apropiat al unor nume precum Katie Couric, George Stephanopoulos, Woody Allen şi prinţul Andrew al Marii Britanii. Înainte de condamnare, Epstein era apropiat al unor celebrităţi precum Donald Trump, Bill Clinton, Chris Tucker, Kevin Spacey şi Mort Zuckerman. Numărându-se printre donatorii Fundaţiei Clinton, Epstein i-a asigurat de mai multe ori fostului preşedinte american transportul în străinătate cu avionul său privat.