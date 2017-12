Miliardarul Comănescu, anchetat pentru evaziune fiscală

Miliardarul constănțean Gabriel Comănescu, CEO al companiei Grup Servicii Petroliere (GSP), este cercetat penal într-un dosar de evaziune fiscală, alături de alte două persoane din cadrul firmei portuare. Ancheta, care este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, a debutat în urmă cu un an și jumătate și ar viza un prejudiciu de nu mai puțin de 18 milioane de dolari. Potrivit unor surse, afacerea care a ajuns sub lupa Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța a început în anul 2008, atunci când GSP a vândut unei firme din Malta platformele petroliere „Prometeu”, „Jupiter” și „Saturn”, în schimbul sumei de 96 de milioane de dolari. Potrivit surselor citate, pentru ca GSP să ocolească plata TVA-ului datorat statului, în documentele referitoare la această tranzacție, cele trei platforme ar fi fost trecute drept nave de navigație maritimă, deși nu întruneau criteriile necesare pentru a primi această clasificare (potrivit OUG 42/1997, art. 23 şi Legea 571/2003 art.143, lit. H şi art.144). Mai mult, se pare că societatea care ar fi cumpărat platformele ar fi fost deținută tot de Gabriel Comănescu. După încheierea afacerii, „Prometeu”, „Jupiter” și „Saturn” ar fi ajuns din nou în folosința GSP, care le-a închiriat de la firma din Malta.

AUDIERI Inițial, cercetările în acest dosar au fost pornite in rem (față de fapte și nu față de persoane). Luni, 15 decembrie, însă, anchetatorii au început urmărirea penală împotriva lui Gabriel Comănescu, dar și față de alte două persoane din cadrul GSP, pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. Aceștia ar fi fost deja citați de procurori și urmează să se prezinte la audieri, la începutul anului viitor. Acestea nu ar fi singurele măsuri luate de anchetatori în dosarul ce vizează afacerile lui Comănescu. Procurorii au trimis deja adrese către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Administrația Naţională de Administrare Fiscală, pentru a face un inventar al bunurilor deținute de GSP, măsură luată în vederea recuperării prejudiciului. Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța nu au dorit să facă, pentru moment, precizări legate de acest subiect. „Întrucât cererea formulată necesită verificări complexe în evidenţele Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, vă informăm că, după găsirea informaţiilor publice solicitate, în conformitate cu prevederile Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, în termenul maxim de 30 de zile prevăzut de art. 7, alin. 1 din Legea nr. 544/2001, vă vom comunica datele obţinute“, se arată într-un răspuns trimis de Parchet ca urmare a unei solicitări formulate de cotidianul „Telegraf”. Am încercat să obținem un punct de vedere din partea GSP în legătură cu acest subiect, însă, până la ora închiderii ediției, solicitarea noastră nu a primit vreun răspuns din partea companiei.

GSP, „VICTIMA UNOR ABUZURI” Ieri după-amiază, GSP a remis un comunicat de presă în care se plânge că ar fi ţinta a numeroase abuzuri din partea angajaţilor ANAF, subordonaţi vicepreşedintelui instituţiei, Florin Tunaru. "Începând cu luna noiembrie, GSP a fost ţinta unor numeroase abuzuri săvârşite de funcţionari publici ai statului, angajaţi ai ANAF, aflaţi în subordinea d-lui Florin Tunaru, vicepreşedinte ANAF, coordonator al inspecţiei fiscale", arată compania deţinută de omul de afaceri Gabriel Comănescu, într-un comunicat.

În urma unei sesizări anonime formulate în 2011, ANAF a declanşat în 2012, prin Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC), o inspecţie fiscală la nivelul GSP. După un an şi jumătate, în august 2014, ANAF a suspendat inspecţia, invocând primirea unor informaţii solicitate unor autorităţi fiscale din afara ţării şi emiterea unei decizii a Comisiei Fiscale Centrale, privind interpretarea unor dispoziţii legale cu privire la regimul taxării operaţiunilor efectuate cu platforme marine în zona Mării Negre. "Comisia Fiscală Centrală nu a formulat până în prezent niciun răspuns, activitatea acesteia fiind obstrucţionată constant de către dl. vicepreşedinte ANAF Florin Tunaru, aducând grave acuzaţii membrilor Comisiei. Desi inspecţia era suspendată, în data de 9.12.2014 inspectorii DGAMC s-au prezentat la sediul GSP, cu un proces-verbal de control deja întocmit, care concluziona că societatea nu ar fi avut „drept de deducere din impozitul pe profit” rezultat din relaţiile de afaceri cu parteneri externi. Sesizând abuzurile, am formulat un punct de vedere bazat pe convenţiile de evitare a dublei impuneri, motiv pentru care inspectorii DGAMC au întocmit un nou proces-verbal, la data de 11.12.2014, prin care nu au mai reţinut vreo încălcare a legii", se mai arată în comunicat.

CREDITE De-a lungul timpului, GSP a contractat mai multe credite pentru dezvoltarea unor proiecte. În anul 2008, spre exemplu, potrivit Mediafax, compania a obținut 110 milioane de dolari de la BCR, fondurile urmând să fie folosite pentru construirea unei nave multifuncționale, proiect estimat la suma de 410 milioane de dolari. Conform sursei citate, contractul de împrumut a fost semnat de Erste, în calitate de aranjor, BCR, ca împrumutator original și aranjor, GSP și subsidiara sa, GSP Drilling LTD, înregistrată în Malta. În anul 2010, GSP şi subsidiarele sale înregistrate în Malta, respectiv GSP Prometeu, GSP Orizont, GSP Jupiter, GSP Saturn, GSP Atlas, GSP Bigfoot 1 Ltd şi GSP Neptun Limited, toate aceste companii organizate şi funcţionând conform legilor din Malta, în calitate de garanţi, pe de o parte şi, de cealaltă parte, GSP Drilling, tot de drept maltez, în calitate de împrumutat, au încheiat mai multe contracte. Printre acestea, o facilitate de credit în valoare prevăzută de maximum 75 milioane de dolari cu Credit Suisse International, în calitate de aranjor şi împrumutator iniţial, şi Credit Suisse AG, London Branch, în calitate de agent de facilitate şi agent de garanţie, în 10 septembrie 2010, astfel cum a fost modificată la data de 24 septembrie 2010.

RELAȚIA COMĂNESCU – BĂSESCU

La Antena 3, în 24 şi 25 septembrie 2014, a fost prezentat și un scurt istoric al relației dintre Băsescu și Comănescu. "Amândoi provin din Constanţa şi au terminat la o diferenţă de 4 ani, unul de altul, Institutul de Marină "Mircea cel Bătrân". În 2005, Comănescu avea să-l însoţească pe Traian Băsescu la Moscova, în prima vizită oficială în calitatea sa de preşedinte. Un an mai târziu, Comănescu dă lovitura şi cumpără de la Petrom mai multe platforme petroliere de foraj maritim, cu un credit BCR de 125 milioane de dolari. În 2008, tot în timpul primului mandat de preşedinte al lui Traian Băsescu, cifra de afaceri a UPETROM Group trece de 400 de milioane de euro. În acelaşi an, pe 16 mai, Traian Băsescu merge la evenimentul de aniversare a "100 de ani în industria de petrol şi gaze naturale", organizat de Upetrom. Doi ani mai târziu, în al doilea mandat prezidenţial, afacerile explodează. Comănescu ajunge la 600 de milioane de euro cu firmele sale, iar în 2011 GSP este pe locul 2 în topul Deloitte pentru Europa Centrală, după rata creşterii cifrei de afaceri. În 2012, GSP intră pe piaţa din Marea Nordului", spuneau jurnaliștii Antena 3.

Omul de afaceri Sorin Strutinsky, preşedintele Telegraf - TV Neptun, i-a răspuns, printr-un comunicat de presă, acţionarului GSP Gabriel Comănescu, care l-a acuzat că s-ar afla în spatele unei campanii de presă şi al unui control ANAF la compania petrolieră:

“Personal, nu am nicio implicare şi nici nu aş putea avea, atâta timp cât nu am mijloacele de a influenţa în vreun fel activitatea organelor fiscale, de care m-am plâns şi eu în multe rânduri. Am citit şi eu în presă despre respectivele acuzaţii. Consider că este bine că GSP măcar recunoaşte că există o problemă. Acum câteva ore nega complet acest lucru. În ceea ce priveşte mass-media, aceasta, în opinia mea, trebuie să prezinte realitatea, indiferent de ameninţările proferate direct sau prin avocaţi. Sunt proprietarul unor mijloace de informare în masă care şi-au făcut datoria faţă de constănţeni de peste 20 de ani. Spre deosebire de domnul Comănescu care, din creditele obţinute, şi-a plătit imaginea din ultimii ani de multe ori incorect, cred eu. Probabil că adevărul va ieşi la lumină. Asta nu înseamnă că cineva interzice publicare unor informaţii sau că trebuie să ne simţim cumva timoraţi de creditele acestui domn. Ţin totuşi să-i recomand domnului Comănescu să-şi vadă de problemele dânsului şi ale firmei pe care o conduce, pentru că are şi responsabilitatea a 3000 de familii, după cum chiar dumnealui declara. Așa cum am sesizat în ultimii ani, cel mai mare duşman al domnului Valentin Gabriel Comănescu este chiar... caracterul domnului Comănescu. Şi înainte de a pretinde să conducă din biroul lui municipiul şi judeţul Constanța, mai bine s-ar cunoaşte pe sine şi propriile limite”, se arată în comunicat.