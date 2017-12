Miliardarul Comănescu, audiat pentru evaziune fiscală

Omul de afaceri Gabriel Comănescu, CEO al companiei Grup Servicii Petroliere (GSP), a ajuns ieri dimineață la sediul Serviciului de Poliție Transporturi Maritime (SPTM) Constanța, pentru a fi audiat în dosarul în care este anchetat sub aspectul comiterii infracțiunii de evaziune fiscală. Miliardarul constănțean a fost citat și s-a prezentat în fața oamenilor legii, împreună cu avocații săi, dar și cu alți reprezentanți ai GSP. Alături de Comănescu au mai sosit la Poliția Port Florin Radu Ciocănelea și Fănel Hahui, la rândul lor administratori ai GSP, care sunt cercetați, de asemenea, în speța instrumentată de polițiștii SPTM, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța. După aproape două ore petrecute în clădirea Poliției, Gabriel Comănescu a ieșit și s-a dus țintă către mașină, refuzând să dea declarații în fața jurnaliștilor despre întrebările ce i-au fost puse sau despre acuzațiile care îi sunt aduse de oamenii legii. Polițiștii le-au transmis lui Comănescu, Fănel Hahui și Radu Ciocănelea că au calitatea de suspecți, dar și încadrarea juridică a faptelor pentru care sunt cercetați.

AFACERI SUB LUPA PROCURORILOR

Pe data de 14 decembrie 2014, anchetatorii au început urmărirea penală față de Comănescu, Hahui și Ciocănelea pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, după ce, timp de un an și jumătate, cercetările în acest dosar au fost derulate in rem (față de fapte și nu față de persoane). Potrivit unor surse, prejudiciul a fost estimat la peste 25 de milioane de dolari. Totul ar fi început în anul 2008, atunci când GSP a vândut unei firme din Malta platformele petroliere „Prometeu”, „Jupiter” și „Saturn”, în schimbul sumei de 96 de milioane de dolari. Potrivit unor surse, pentru ca GSP să ocolească plata TVA-ului datorat statului, în documentele referitoare la această tranzacție, cele trei platforme ar fi fost trecute drept nave de navigație maritimă, deși nu întruneau criteriile necesare pentru a primi această clasificare (potrivit OUG 42/1997, art. 23, şi Legii 571/2003, art. 143, lit. H, şi art.144). Mai mult, se pare că societatea care ar fi cumpărat platformele ar fi fost deținută tot de Gabriel Comănescu. După încheierea afacerii, „Prometeu”, „Jupiter” și „Saturn” ar fi ajuns din nou în folosința GSP, care le-a închiriat de la firma din Malta.

SECHESTRU

Procurorii au trimis deja mai multe adrese pentru a face un inventar al bunurilor deținute de GSP, măsură luată în vederea recuperării prejudiciului. Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța a remis ieri un răspuns ca urmare a unei solicitări formulate de cotidianul "Telegraf" în luna decembrie, în legătură cu dosarul în care Comănescu este cercetat. „Vă informăm că, în urma verificărilor efectuate, am identificat un dosar penal înregistrat în evidenţele Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, în care, la data de 16 decembrie 2014, procurorul de caz a dispus începerea urmăririi penale şi efectuarea în continuare a acesteia faţă de suspecţii persoană juridică S.C. Grup Servicii Petroliere S.A. Constanța şi persoanele fizice, administratori ai persoanei juridice sus-menţionate, Florin Radu Ciocănelea, Fănel Hahui şi Gabriel Valentin Comănescu, care au fost acuzaţi de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat la data începerii urmăririi penale in personam şi dispunerea sechestrului asigurător a fost de 25.000.000 de dolari SUA şi 855.422 de lei. În cursul zilei curente (n.r. - ieri) organele de poliţie judiciară care instrumentează cauza, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, le-au adus la cunoştinţă celor patru persoane că au calitatea de suspect, încadrarea juridică a faptelor pentru care au fost acuzaţi, precum şi drepturile şi obligaţiile lor procesuale“, se arată în răspunsul primit de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Am încercat să obținem un punct de vedere din partea GSP în legătură cu acest subiect, însă, până la ora închiderii ediției, nu am primit vreun răspuns din partea companiei.

SPECULAŢII

Dosarul în care Gabriel Comănescu este acuzat de procurori de evaziune fiscală a suscitat speculații în presa centrală, conform cărora dacă GSP se află sub lupa autorităților pentru afacerile cu platforme derulate în anul 2008 și alte companii ce activează în Marea Neagră, precum OMV Petrom sau ExxonMobil, ar urma să fie afectate și că investigația ar reprezenta o lovitură dată întregii industrii off-shore. Această abordare a subiectului nu are, însă, nicio legătură cu realitatea, în condițiile în care dosarul instrumentat de oamenii legii vizează, în mod concret, comiterea infracțiunii de evaziune fiscală de către GSP, cu un prejudiciu de 25 de milioane de dolari, cu trei suspecți conturați și nominalizați, și nu un întreg sector economic, așa cum ipoteza prezentată de presa din București încearcă să acrediteze.