Miliardarul Warren Buffett a făcut bani în vremuri de criză

Profitul net al conglomeratului american de investiţii Berkshire Hathaway, care poate fi distribuit acţionarilor săi, a înregistrat o creştere de 45% în 2012, în comparaţie cu anul precedent, când s-a cifrat la 10,25 miliarde de dolari. Astfel, profitul net al imperiului de afaceri fondat de celebrul miliardar Warren Buffet s-a ridicat la 14,82 miliarde dolari, anul trecut. Raportul financiar al companiei relevă că profitul operaţional pe anul 2012 a crescut cu 17% şi a ajuns la 12,6 miliarde de dolari, în comparaţie cu 10,78 miliarde de dolari în 2011.

După cum a relatat presa de specialitate înainte, o instanţă din SUA a emis o dispoziţie de urgenţă pentru regulatori, privind îngheţarea unui cont bancar în Elveţia, despre care se presupune că a fost utilizat pentru acorduri insider înainte de cumpărarea de către Berkshire Hathaway şi 3G Capital a gigantului alimentar HJ Heinz, pentru 28 miliarde de dolari. Berkshire Hathaway reprezintă un conglomerat diversificat de investiţii, care include active financiare, de producţie energetice, de transport etc. Corporaţia are ca investitor financiar pachete semnificative de acţiuni în diverse companii binecunoscute, cum ar fi Coca-Cola, American Express, Procter&Gamble, Wells Fargo etc. În luna februarie 2010, compania lui Warren Buffett a încheiat cea mai mare afacere din istoria sa: contra 34 de miliarde de dolari a achiziţionat compania feroviară americană BNSF.